¿Cuál es futuro de la reforma tributaria? Centro Democrático construye su propia propuesta

El Partido de la U ya anunció que no acompañará al gobierno en este proyecto de la reforma tributaria y hace un llamado a construir una contrarreforma con todos los movimientos políticos.

“Votar negativamente la reforma tributaria presentada por el Gobierno nacional al Congreso mientras persistan las condiciones inicialmente previstas”, manifestó Juan Felipe Lemos, senador de la bancada.

Cambio Radical señaló que pedirá el archivo del proyecto y Colombia Justa Libres recientemente también le dijo no a la reforma.

“Por el contrario hacemos un llamado para la creación de un plan de sostenibilidad para Colombia que incluye un marco tributario simple, justo, sencillo”, indicó Carlos Eduardo Acosta, representante a la Cámara por Colombia Justa Libres.

El Partido Liberal, aunque esta semana adoptará una posición de bancada, en la práctica ya tiene una decisión tomada.

“Con esa reforma tributaria no hay posibilidad de acuerdo. El gobierno debe retirarla o someterse a una derrota. Si quiere intentar un acuerdo después llame a todos los partidos incluyendo los independientes y los de la oposición y hagamos un acuerdo general”, expresó Luis Fernando Velasco, senador de esa bancada.

El Partido Verde aseguró que la única salida que tiene el gobierno es desistir del proyecto.

“En estos momentos no tiene los votos en el Congreso para pasarla, es mejor que la retire y abramos un gran diálogo social con todo los sectores políticos, económicos y sociales para hacer un nuevo texto”, subrayó Katherine Miranda, representante a la Cámara.

Por su parte, el Centro Democrático, partido de gobierno, ya lanzó su propia iniciativa para conseguir 12 billones de pesos en impuestos y 5 billones de anticipos de utilidades del Banco de la República.

“Una propuesta alternativa para financiar los programas sociales y ayudar a reducir la pobreza que busca consensuar con las distintas bancadas y con el gobierno, que no tiene IVA, que no baja la base gravable, que no afecta la clase media”, explicó el senador Fernando Nicolás Araujo.

El Partido Conservador no estaba de acuerdo con algunos puntos del proyecto y esta semana tomarán una decisión de bancada.