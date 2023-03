¿Cuáles son los hechos por los que el presidente Petro pidió investigar a su hermano e hijo mayor?

La noticia de este jueves, 2 de marzo de 2023, tiene que ver con una decisión que anunció el presidente Gustavo Petro. El mandatario pidió al fiscal general de la Nación investigar a su hermano y a su hijo mayor para establecer su presunta responsabilidad en la petición y recepción de sobornos a nombre del Gobierno.

Un comunicado revelado por la Casa de Nariño pasado el mediodía contiene una inédita declaración del presidente de la República.

Primero, advierte que, por cuenta de rumores, le pidió al fiscal general de la Nación investigar la conducta de Juan Fernando Petro, su hermano, y de Nicolás Petro Burgos, su hijo mayor. En la misma comunicación, el jefe del Estado le solicita al fiscal determinar posibles responsabilidades.

¿Pero a qué se refiere el presidente Gustavo Petro? Noticias Caracol indagó en fuentes del alto gobierno y le contaron lo siguiente. Primero, que los rumores a los que se refiere el mandatario tienen que ver con informaciones que le habían llegado sobre supuestas peticiones de plata por parte de su hermano y su hijo a personas que representan a grupos criminales interesados en participar en la estrategia de sometimiento a la justicia.

Segundo, esas mismas fuentes oficiales le confirmaron a Noticias Caracol que el propio presidente buscó información para corroborar esos rumores y que la encontró.

Tercero, las fuentes del alto gobierno le aseguraron a Noticias Caracol que, ante la gravedad de lo encontrado, el propio jefe de Estado y su círculo cercano le comunicaron al fiscal general que tienen esa información y que se la van a entregar en las próximas horas.

A dicho comunicado y a estas revelaciones se sumó lo que dijo en la revista Semana la exesposa de Nicolás Petro, quien le aseguró a ese medio que fue testigo de cómo el hoy diputado del Atlántico recibió plata para la campaña presidencial de su padre por parte del narcotraficante Santander López Sierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, así como del muy polémico empresario conocido como el Turco Hilsaca.

Nicolás Petro lo negó a través de un comunicado en el que dice que todo es falso, que no los conoce, que no ha tenido trato con ellos y que no ha recibido de ellos ningún apoyo directo o indirecto.

En su comunicado, el presidente de la República aseguró que su gobierno no va a otorgar beneficios a criminales a cambio de sobornos.

También dijo que el único funcionario que cuenta con el aval del Gobierno para tener contacto con organizaciones al margen de la ley es el alto comisionado de paz, Danilo Rueda.

Gustavo Petro, de quien las fuentes de la Casa de Nariño aseguraron que está muy golpeado por la gravedad de lo que ha encontrado, concluyó en el comunicado que expidió lo siguiente:

"Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia".