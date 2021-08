Curules para las víctimas: defensores explican quiénes las podrán ocupar

El presidente Iván Duque se pronunció sobre las curules para las víctimas, cuyo acto legislativo debe ser promulgado por el mandatario para que se hagan efectivas.

El mandatario señaló que las órdenes judiciales deben acatarse y que esperará que el Congreso haga el trámite correspondiente para que la ley llegue a sanción presidencial.

Advirtió que deben tomarse medidas para que las curules para las víctimas queden en manos de quienes realmente lo hayan sido.

“Qué esperamos nosotros, que en la reglamentación tomemos todas las medidas que garanticen que las víctimas serán las que estarán allí. Y que no se vayan abrir rendijas para que personas que no tienen esa condición o, que es peor aún, han tenido simpatías históricas con victimarios sean las que ocupen esos escaños. Lo que necesitamos es que las personas que sean visto afectadas por la violencia, realmente tengan esa participación genuina”, indicó Duque.

El acto legislativo que crea las 16 curules para las víctimas deja claro que solo podrán aspirar a esos escaños quienes demuestren que vivieron tres años en las zonas de conflicto, así se hayan visto obligados a abandonar sus territorios.

A pesar de la precisión, el acto legislativo es motivo de polémica. El expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter dice que las 16 curules para las víctimas terminarán en manos de las FARC.

Sin embargo, los defensores de las curules no solo rechazan esos argumentos, sino que precisan que no hay forma de que aspiren personas que no estén registradas como víctimas.

“Decir que van a ser curules para las FARC ni más ni menos que lanzar ya una campaña de estigmatización en contra de las víctimas que se van a presentar a esas elecciones”, dice el senador del Polo Democrático Iván Cepeda.

“¿Quiénes pueden elegirse?, solamente las victimas acreditadas ante la Unidad de Víctimas. ¿Quién tiene el registro?, el Gobierno; no pueden inventarse víctimas que no existan porque tienen que estar registradas desde tres años atrás”, explica el senador Roy Barreras.

Por su parte, las victimas del conflicto armado expresan temores por el rumbo que pueda tomar la campaña política.

“Indiscutiblemente tenemos temores de inseguridad en el territorio”, dice Alberto Vidal, víctima de las FARC.

“Para nadie es un secreto que aquí no pueden venir a decir que solo quienes van a intentar quedarse con esas curules son los grupos al margen de la ley, los partidos políticos también”, explica Yolanda Perea, otra víctima del conflicto.

Frente a estos temores el Gobierno envió un parte de tranquilidad.

“Nosotros hemos entendido que en el centro de toda implementación están las víctimas, estas curules que han sido previstas para ellos”, respondió Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización.

Otra garantía para quienes aspiren a ocupar estas curules para las víctimas es la financiación, que será asumida en su totalidad por el Estado.

Solo queda pendiente que el presidente promulgue el acto legislativo que da vida jurídica a las nuevas curules en la Cámara de Representantes.