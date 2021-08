Curules para víctimas: gobierno tiene 30 días para expedir decreto que defina quiénes pueden aspirar

Las 16 curules para víctimas del conflicto armado ya hacen parte de la Constitución. En 30 días, el Gobierno deberá expedir el decreto que contiene las reglas para su participación política. Estas son algunas de las que deben cumplir quienes aspiren a un puesto.

Las circunscripciones transitorias estarán vigentes durante los periodos 2022-2026 y 2026-2030 en el Congreso.

Las curules para víctimas deberán ser elegidas de 170 municipios en 13 departamentos, blanco del conflicto armado.

Según la ley, para la elección de estos representantes a la Cámara se excluye a las cabeceras municipales, solo se habilitará censo, puestos de votación del área rural de estas poblaciones y los candidatos deberán vivir en el territorio 3 años antes al proceso de elección. Las listas tendrán voto preferente y se postularán dos candidatos, un hombre y una mujer.

Curules para víctimas generan reacciones encontradas

Yolanda Perea, integrante de la mesa nacional de víctimas, destacó que “gracias al acuerdo de paz, a la Corte y al Congreso hoy las víctimas tenemos la oportunidad de incidir, de trabajar conjuntamente en torno a la política pública y legislar a favor de 9 millones de víctimas”.

Publicidad

No obstante, Lorena Murcia, víctima de las FARC, afirmó que “ni vamos a tener siquiera la opción de postularnos porque no podemos volver a nuestros territorios de origen, porque allá donde nos cometieron estos hechos victimizantes no podemos volver por amenaza de muerte”.

Quienes lucharon porque el proyecto fuera una realidad hacen un llamado especial, como Esaú Lemos, quien espera que “ojalá las víctimas nos unamos y hagamos un trabajo realmente contundente que permita que nuestros 16 voceros, que vamos a tener elegidos a nivel nacional, puedan llevar esa voz y esa representación en el Congreso de República”.