Daniel Quintero Calle, libre de la presión de la campaña electoral, habla del futuro de Hidroituango

El alcalde electo de Medellín respondió sobre temas que afectan a su ciudad: desempleo, seguridad y lo que le espera a EPM y al proyecto eléctrico.

¿Cuáles son sus prioridades?

“Estoy convencido de que hay que transformar la educación en Medellín, quiero hacer un llamado a todas las fuerzas vivas de la ciudad para que nos sentemos a pensar una educación diferente, una gran trasformación curricular que nos permita convertirnos en valle del ‘software’ y nos permita emprender uno de esos grandes retos que tendremos que resolver: el del empleo”.

Publicidad

“Tenemos 40 mil personas que hace dos años estaban trabajando, hoy están en sus casas, necesitamos reactivar la economía, volver a generar empleo, una familia en la que no hay un empleo, se va desbaratando”.

¿Cómo piensa combatir la violencia?

“Como se debió hacer desde el primer momento: reconocer que el problema de violencia en nuestras ciudades, y en especial en Medellín, no es de rentas ilegales, es de niños, de jóvenes, de niños que no están encontrando futuro, jóvenes que no están encontrando empleo, vamos a arrebatarles los niños y los jóvenes a los combos delincuenciales”.

Vamos a meterle inteligencia a esa política de seguridad, pero nuestro enfoque será social.

¿Cuál es su visión de EPM e Hidroituango?

“Como lo dije en campaña, a Hidroituango lo vamos a sacar adelante en nuestra administración. Vamos a poner a funcionar a Hidroituango, vamos a poner a producir riqueza y energía para todo el país y recursos para la ciudad. Hay que hacerlo no dejando que se convierta en una oportunidad para vender nuestros activos, para subirle la tarifa de energía a la gente, como viene ocurriendo”.

Publicidad

¿Qué le espera a Medellín en movilidad?

“Más movilidad eléctrica, el metro ligero de la avenida 80. Me comuniqué con el presidente Iván Duque, se comprometió a darnos esos recursos que necesitamos”.

¿Qué le dice a Petro?

“No somos ni el de Uribe, ni el de Petro, ni el de Fajardo, ni el de Fico, ni el de Duque. Quisimos construir un programa de gobierno con la ciudadanía, 165 páginas de amor por Medellín que hoy ya son la semilla para construir un buen gobierno para la ciudad, eso es lo que vamos a hacer, dejar atrás esas polarizaciones”.