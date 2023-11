Danilo Rueda es duramente cuestionado por la paz total: “Los únicos que avanzan son los fusiles”

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, asistió a un debate de control político en el Congreso de la República, donde lo cuestionaron duramente por lo que está pasando con la denominada paz total del gobierno de Gustavo Petro. El funcionario se defendió afirmando que, como nunca antes, el Gobierno nacional ha logrado establecer diálogo político, si bien reconoció que la paz total atraviesa un momento difícil.



Durante el debate, Óscar Campo Hurtado, representante por el Partido Cambio Radical, aseguró “que no hay control territorial, que se sacrificaron unas vidas, que no ha iniciado un verdadero plan de sustitución y que no hay una mesa de negociación con las FARC. Es una bicicleta estática”.

Katerine Juvinao, representante del Partido Alianza Verde, por su parte, le dijo a Danilo Rueda que “se equivocó al darle estatus político al Estado Mayor Central".

"El Estado Mayor Central no es un grupo que tenga ninguna ideología, ni que tenga ningún componente político, ni que esté detrás de negociar ninguna mejora para el país. Es una banda narcotraficante y usted lo sabe. Usted lo que ha hecho es legalizar negociaciones con narcotraficantes”, sostuvo la congresista.

Duvalier Sánchez, representante por la Alianza Verde, aseveró que no hay avances.

“No estamos avanzando, los únicos que avanzan son las botas, los fusiles de, por un lado los paramilitares, y por otro lado las disidencias, y por otro lado el ELN, son los únicos que están avanzando por las montañas, por los poblados rurales y corregimientos”, señaló.

El blanco de las críticas fue la poca claridad en las reglas del cese al fuego, la falta de voluntad de los grupos armados y la pasividad del Gobierno en un momento donde los grupos criminales se han expandido hasta un 20%.

Según el mapa de riesgo de la Defensoría del Pueblo, 113 municipios en Colombia están en riesgo extremo; 286, en riesgo alto; 184, en riesgo medio, y 93, en riesgo bajo.

“Uno no sabe con quién avanzar, con quién coordinar, con quién se sienta uno, a quién le cuenta uno, qué viene, no lo sabemos. Yo lo veo a usted, comisionado, lleno de buenas intenciones, pero lo veo a usted solo”, le expresó Carlos Ardila, senador por el Partido Liberal, a Danilo Rueda.

El secuestro del papá del futbolista Luis Díaz, en el marco de un cese al fuego con el ELN, tuvo un capítulo aparte en el debate.

José Manuel Uscátegui, representante por el Centro Democrático, recordó “que no solamente es el papá de Lucho Díaz, son más de 240 secuestrados en el país".

"Ustedes no han tenido la firmeza de pararse a decir que la libertad de los colombianos se honra de todas las formas posibles y que no hay negociación posible sobre esa base. Pero lo estamos esperando escuchar de boca suya, señor comisionado, para darle un parte de tranquilidad a esas 240 familias”, sentenció.

En el debate también se desveló el deterioro de los indicadores de seguridad. Para algunos congresistas, el país ha retrocedido al menos una década, teniendo en cuenta que el secuestro se incrementó un 77%; la extorsión, un 15%; los atentados contra oleoductos, un 56%; los confinamientos, un 24%, y las confrontaciones entre grupos armados, hasta un 85%.

Algunos congresistas le pidieron a Danilo Rueda dar un paso al costado.

Danilo Rueda se defiende

Sobre el secuestro del papá de Luis Díaz, el alto comisionado para la Paz manifestó que espera que sea en cuestión de horas que se dé la liberación.

Sobre los diálogos con el ELN, dijo que habrá un próximo ciclo de negociaciones, pero que hay líneas rojas que no se pueden transgredir, recalcando que “no hay ningún tema vetado con el Ejército de Liberación Nacional. Las circunstancias y los hechos que han ocurrido obligan a abordar ya varios temas que el ELN no quería discutir”.



También se refirió a la decisión del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC de suspender la mesa de diálogo.

“Estamos en un momento de crisis. Las crisis son para avanzar, para resolver las situaciones, y permite resolverlas. Estamos en disposición de resolverlas”, precisó.