Danilo Rueda responde qué hacía en La Picota con Juan Fernando Petro en plena campaña presidencial

En abril de 2022 el ahora comisionado de paz, Danilo Rueda, realizó una visita a la cárcel La Picota de Bogotá en la que coincidió con el biólogo y filósofo Juan Fernando Petro , hermano del entonces candidato presidencial Gustavo Petro .

Este lunes, once meses después, Rueda habló con Noticias Caracol y entregó detalles de dicho ingreso al centro penitenciario, tema que ha vuelto a sonar en los últimos días debido a los presuntos pagos por parte de narcotraficantes para entrar en la paz total y salir beneficiados.

Esta fue la entrevista:

Juan Roberto Vargas: ¿a qué entraron en ese momento, en plena campaña?

Danilo Rueda: “Antes de responder eso tengo que precisar lo siguiente. La organización en la que yo trabajaba, la Comisión de Justicia y Paz, desde el año 2002 trabaja en la perspectiva de derecho restaurador. Luego de un encuentro internacional con las Madres de la Plaza de Mayo, con víctimas del franquismo, víctimas del Ku Kux Klan, víctimas de Sudáfrica y varios procesos comunitarios en el Chocó, familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia y varias víctimas de la conflictividad armada y de violaciones de DDHH en Colombia. Luego de ver ese panorama, ¿cuántos militares fueron sancionados ejemplarmente en Argentina? ¿Cuántos en Chile? ¿Qué pasó con los responsables del franquismo? Los niveles de impunidad, casi absolutos…"

Juan Roberto Vargas: ¿Pero qué tiene que ver con su entrada a La Picota?

Danilo Rueda: “Ya vamos para allá… entonces empezamos a pensar qué mecanismos desarrollamos para lograr acercarnos a identificar la verdad, qué necesitan las víctimas, y empezamos a desarrollar desde el 2002 un trabajo carcelario. Yo venía desde el 2002, desde mi organización, desarrollando ese trabajo. En el 2021 realizamos una serie de encuentros de víctimas y responsables de las victimizaciones, en presencia muchas veces de la Comisión de la Verdad, con delegados de la JEP. Y en ese escenario llegó Juan Fernando Petro, el hermano del presidente. Todo eso tiene registros fotográficos, nada está oculto.

Y parte de ese trabajo que nosotros veníamos adelantando tenía que ver con las cárceles, en esa semana de abril nos invitaron coincidencialmente a las cárceles. Yo venía de La Tramacúa (Valledupar), pueden probarlo, estuve toda la semana en visitas carcelarias y ese viernes llegué a la cárcel de La Picota".

Juan Roberto Vargas: ¿Con quién se reunió ese día?

Danilo Rueda: “Con el señor García y luego aparecieron un conjunto de personas privadas de la libertad por casos de corrupción. Lo que yo intervine, mis preguntas, iban en relación con lo que ellos han aprendido del sistema carcelario y lo que es posible generar como garantías de no repetición y qué pasaba con las nuevas generaciones, es decir, los niños y los jóvenes, porque tenemos un problema de memorias no transformadas, acumulación de rabias, dolores, que nunca son abordadas suficientemente. Quedan los responsables privados de la libertad o quedan en absoluta impunidad, y las generaciones siguientes siguen con el peso de la impunidad o de la ausencia de verdad.

A eso fui a la cárcel. No fui a preguntar si el señor García tuvo que ver o no con la masacre de Macayepo, si hablaba o no de otros empresarios.

María Alejandra Villamizar: ¿Y en calidad de qué llegó Juan Fernando Petro a ese equipo?

Danilo Rueda: Como nos vimos en varios encuentros entonces hubo un acuerdo que hicimos, mi organización (Comisión de Justicia y Paz) y lo que él venía trabajando con niños y jóvenes, le dije ‘muy interesante que miremos cómo podemos articular esos dos asuntos, niños y jóvenes’, y eso fue lo que sucedió.

Para finalizar, Danilo Rueda aseveró que Juan Fernando Petro “no tiene nada que ver con la oficina de paz”.

