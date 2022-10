Dapre justifica polémicas compras en Presidencia: “Obedecen a necesidades de las 4 casas de Estado”

Por medio de un comunicado emitido en la tarde de este lunes, 3 de octubre de 2022, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) justificó las compras de varios artículos por más de 173 millones de pesos.

Entre los objetos que más levantaron polémica están dos edredones de plumas de ganso de $8 millones y un televisor de 85 pulgadas de más de $27 millones.



Desde el Dapre indicaron que estos productos “obedecen a necesidades de las cuatro casas de Estado y huéspedes de Presidencia y Vicepresidencia, que, en total, suman 34 habitaciones”.



Indica la entidad que dichas casas no solo son utilizadas por el mandatario, la vicepresidenta y sus familias, sino también por “invitados especiales e internacionales”.

Todos los productos fueron adquiridos por medio de la plataforma Colombia Compra Eficiente. Aclararon que el televisor solicitado es “para uso institucional en la sala de juntas de una de las casas de Estado, por lo tanto requiere unas especificaciones técnicas especiales”.



Además, manifestaron que desde el Gobierno están comprometidos con una política de austeridad y eficiencia de los recursos públicos.

Por el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado por estos gastos. No obstante, el senador Gustavo Bolívar salió en su defensa y afirmó que él no cree que el mandatario tenga tiempo para hacer este tipo de compras.

Vea aquí el comunicado del Dapre: