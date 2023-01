Darío Acevedo responde a académicos que cuestionan su designación en el Centro de Memoria Histórica

"No está bajo mi alcance presentar mi relato de la historia, ni imponer una verdad", manifestó a quienes lo señalan de negar el conflicto armado en Colombia.

Al responder una carta escrita por académicos de la Universidad Nacional, Acevedo advierte que no es prerrequisito para asumir la dirección "dar cuenta de mis opiniones políticas consignadas libremente en redes, columnas de opinión, ensayos, artículos y libros".

De otro lado, en el consejo asesor de la Comisión de la Verdad, que reunió a diferentes sectores del país, el padre Francisco de Roux -presidente de la comisión- dijo que los cambios en el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Archivo Nacional no implican modificaciones en la visión del conflicto.

"Nosotros no estamos en contra de nadie, estamos en contra de las mentiras, los silencios y del miedo, es la gran responsabilidad. No estamos en contra de gobiernos, ni de posiciones de nadie”, dijo de Roux.

Insistió en que la Justicia Especial para la Paz (JEP) es fundamental en ese objetivo, con temas como los militares en procesos judiciales. Frente al reciente escándalo, manifestó su respaldo a los magistrados.

