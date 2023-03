Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, rinde declaración ante agentes del CTI de la Fiscalía

Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación se reunieron en Barranquilla con Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, para recibir su declaración acerca del supuesto pago de dineros por parte de narcos al hijo del presidente Gustavo Petro durante la campaña.

Los funcionarios judiciales evalúan también si le otorgarán protección a Day Vásquez por presuntas amenazas que habría recibido.

La exesposa de Nicolás Petro habló con la revista Semana y aseguró que fue testigo de cómo el hoy diputado del Atlántico recibió plata para la campaña presidencial de su padre por parte del narcotraficante Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, así como del polémico empresario conocido como el Turco Hilsaca.

Nicolás Petro negó lo dicho por Day Vásquez, asegurando “que ni antes ni durante ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a 'Paz Total'. No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”.

Publicidad

“La señora Daysuris del Carmen Vásquez, mi expareja sentimental, realizó una entrevista con la periodista Vicky Dávila en la cual me vincula con el señor Santa López Sierra y el Turco Hilsaca, personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa ni indirectamente”, puntualizó.

Nicolás Petro aseveró que defenderá su “honra y buen nombre” y dijo que se ponía a “disposición de la Fiscalía General de la Nación en lo que requiera para ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones, que no se trata más que de ataques políticos y personales que buscan destruir”.

Pese a lo dicho por su exesposo, Day Vásquez se pronunció a través de sus redes sociales este viernes 3 de marzo y confirmó que entregará “las pruebas a los entes correspondientes”.

Publicidad

El presidente Gustavo Petro pidió que se investigara a su hijo y a su hermano Juan Fernando Petro, no solo por la entrevista que ofreció Day Vásquez, sino porque recibió información de supuestas peticiones de plata por parte de sus familiares a personas que representan a grupos criminales interesados en participar en la estrategia de sometimiento a la justicia.

El propio mandatario buscó información para corroborar esos rumores y la encontró, según pudo establecer Noticias Caracol.

El jefe de Estado y su círculo cercano le comunicaron al fiscal general, Francisco Barbosa, que le entregarían los datos recolectados para la investigación que el mismo Petro pidió.