De $500 mil millones en bienes, FARC solo ha entregado $3 mil millones. ¿Qué pasó con el resto?

Los bienes declarados en el inventario entregado por las FARC ascendían a un billón de pesos, representados en dinero en efectivo, caletas, oro, inmuebles, semovientes y vehículos, entre otros.

De ese dinero se descontaron 500 mil millones constituidos en carreteras, puentes y campañas de vacunación que no son para la reparación de las víctimas.

Publicidad

De los otros 500 mil millones restantes, las FARC han entregado cerca de 3.000 millones de pesos representados en divisas, semovientes, inmuebles, oro y dinero en efectivo.

Jennifer Navarro, abogada de la organización Mil Víctimas, precisó que entre estos recursos “encontramos que tenían una cantidad de 700 o algo más de inmuebles, de los cuales solamente han entregado 8 y de esos, 7 han sido declarados baldíos, por lo tanto, en realidad no se ha reportado nada”.

Rodrigo Londoño, presidente del partido FARC, manifestó que esto se debe a que no hay interés del Gobierno: “A la firma del acuerdo dispusimos de la entrega total del patrimonio producto de la economía de guerra (...) situación que no fue correspondida por el gobierno al no interesarse por garantizar efectivamente su recuperación material”

La exguerrilla propuso la creación de una comisión para asegurar y tomar posesión de dichos bienes, a lo que el Ejecutivo respondió, a través de Emilio Archila, consejero para la estabilización de la paz:

Publicidad

“No necesitamos crear un comité tripartito, necesitamos que las FARC cumplan con sus obligaciones y nosotros a nuestro turno estamos en capacidad de poder cumplir con lo que le corresponde al gobierno”.

Si la FARC no entrega la totalidad de los bienes de la extinta guerrilla en la fecha límite deberá enfrentarse a sanciones ante la JEP.