“De pronto yo sí cometí error”: Andrés Mayorquín habla de millonarios contratos de su esposa

El exasesor de la Presidencia Andrés Mayorquín habló con Noticias Caracol en medio del escándalo por los 24 contratos que obtuvo su esposa Karen Vaquiro con el Estado, dos de ellos con el Ejecutivo, algo que estaba prohibido porque su pareja trabajaba ahí.

El exfuncionario comenzó "pidiéndole perdón al señor presidente Iván Duque, a la jefe María Paula Correa, al doctor Víctor Muñoz por ponerlos en este merecumbé".

"No está bien que una persona tenga que salir a pedir excusas o a decir que me asaltaron en la buena fe porque un funcionario estuvo haciendo algo que tiene una tacha de duda", añadió.

Andrés Mayorquín, a quien la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria, manifestó que debía evaluar su comportamiento y el de Karen Vaquiro ya que "de pronto yo sí cometí error y creo que uno tiene que ser responsable".

"Debí como medir el ritmo político de esto y ser más consciente de la posición que tenía en ese momento y decirle a mi esposa ‘espera un momento y dame una oportunidad de desarrollarme un poco y tener más posibilidades de no poner en riesgo a terceros’", dijo en su defensa el abogado, que habría incurrido en presunto “tráfico de influencias, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, al otorgar millonarios contratos a su esposa Karen Vaquiro, en distintas entidades estatales”, según la Procuraduría.

No obstante, Andrés Mayorquín dijo que sí la recomendó, aunque antes de ser asesor de la Presidencia.

"Mi esposa es la luz de mis ojos y yo la recomiendo en todo lado, antes la movía mucho, la trataba de ubicar, en tanto no era funcionario, pero después no, ella poco a poco ha venido creciendo", afirmó.

Y negó que ella se haya convertido en “megacontratista” por el trabajo que él desempeñaba: "Ella ya venía trabajando, lo que pasa es que es muy buena y hace las cosas muy bien, es muy disciplinada y empieza a sacar sus cosas adelante".

Al ser preguntada sobre si había conflicto de intereses de su trabajo con el de su esposo, Karen Vaquiro dijo que "la única información que se compartía era la pública y era frente a lo que ocurría en las sesiones que se desarrollaban en el Congreso de la República. Información confidencial de Andrés Mauricio Mayorquín yo jamás la llegué a saber".

Versión que desvirtúa la representante Katherine Miranda, quien afirmó que el exasesor “era el enlace de Presidencia” y se encargaba de “mover el Congreso de la República para que los proyectos de ley que quería el Gobierno pasaran”.

El objeto de los contratos de Karen Vaquiro, dijo la parlamentaria, tenían “la misma función de Mayorquín, decirles a diferentes entidades cómo se está votando, qué está pasando al interior del Congreso, la señora prácticamente cobraba por el trabajo que estaba haciendo Mayorquín al interior del Congreso”.

¿Por qué Karen Vaquiro no dijo que estaba casada con Andrés Mayorquín?

Según ella, esto ocurrió "por error, por desconocimiento de la plataforma, tal vez, pero tampoco me quiero justificar, no tengo tan claro si desafortunadamente no puse que estaba casada y eso ha suscitado en que hoy en día se haya armado todo este rollo y que sea la situación mediática más importante de este país. Ahora bien, si decidí voluntariamente no hacerlo seguramente es para no usar el nombre de Andrés".

Pero la representante Miranda cuestionó esta versión y aseguró que ella “incurrió en falsedad de documento público, lo que implica prisión entre 4 y 9 años, cuando no aceptó que estaba casada en el documento de la función pública”, lo que también le acarrearía una inhabilidad de 20 años para contratar con el Estado.

Asimismo, la parlamentaria puso en la lupa los 24 contratos que consiguió la esposa de Andrés Mayorquín en solo 19 meses por 1.245 millones de pesos, 16 con el Gobierno nacional y 2 de ellos directamente con Presidencia.

“Acá se genera una inhabilidad gravísima (…) Ella no podía contratar en la misma dependencia donde trabajaba su esposo, eso por Ley 80 está prohibido”, recalcó.

Si la Procuraduría encuentra responsabilidad de Andrés Mayorquín en tráfico de influencias, el exasesor quedaría inhabilitado por 12 años para contratar con el Estado.

El Ministerio Público, sin embargo, dijo que no podía investigar a Karen Vaquino “por no ser sujeto disciplinable. Sin embargo, si en el transcurso de la investigación se evidencia que asumió funciones públicas, la entidad procederá con su vinculación formal”.