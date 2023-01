Debate a Carrasquilla: oposición pide su renuncia y el ministro se defiende

El senador Robledo y otros congresistas lo llamaron “corrupto”, mientras que el titular de Hacienda aseguró que es una “persecución”.

Jorge Enrique Robledo acusó al ministro Alberto Carrasquilla de enriquecimiento ilícito y de hacer trampa en la ley con los llamados bonos del agua.

“Este negocio de los bonos Carrasquilla o bonos del agua es un negocio preñado de corrupción. Un negocio calculado fríamente, calculado para tumbar a 117 municipios pobres de Colombia”, dijo el congresista del Polo Democrático.

Y cuestionó al presidente Duque por tenerlo en el Gobierno:

“Cómo se atreve a nombrarlo ministro con estos antecedentes. Lo dije un día, si el doctor Carrasquilla se acerca a un fogón de esos 117 pueblos se incinera por el tamaño del rabo de paja que tienen estos asuntos, es la realidad de esta cosa. Cómo es posible que lo premien manteniéndolo en el cargo”.

El ministro, manteniendo la calma, escuchaba cada uno de los ataques.

“Y se termina convirtiendo en una burla la frase con la cual el doctor Duque consiguió bastantes votos en Colombia, ¿el que la hace la paga? No sé cómo la irá a pagar Carrasquilla, si lo premiaron por haberla hecho. Y por eso, a nombre de Colombia, le pido a Duque que nos quite a este personaje del Ministerio de Hacienda.

El debate llegó a su punto más caliente con esta frase que desató la ira del Centro Democrático.

“Tenemos un ministro supernegociante y con estos antecedentes le hago una pregunta directa, doctor Carrasquilla: ¿qué negocio tiene pensado montar ahora que está en el Ministerio de Hacienda? ¡Protesten tengo derecho!"

Pero también hubo ataques del senador Alexander López lo acusó de ser el peor verdugo de los trabajadores y de despedir a 80 mil funcionarios durante los seis años de su ministerio.

Alberto Carrasquilla replicó con vehemencia a sus acusadores. Le exigió a Robledo y los otros congresistas respeto, pues, asegura, jamás se ha robado un peso ni ha manipulado ninguna ley para su beneficio.

Y señaló que esta ley lo que hizo fue beneficiar a los municipios para que estos accedieran al agua potable.

También le contestó al senador Robledo que él no estaba en Panamá manipulando impuestos, sino atendiendo un hecho grave de su familia.