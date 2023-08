Debate por salud del presidente Petro: ¿está obligado a revelar su historial médico?

Congresistas de oposición solicitaron al Senado autorizar una propuesta para conocer la salud del presidente Petro y determinar si es debido a esto que se ha ausentado de varios compromisos. Según la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, el jefe de Estado “ha faltado y ha incumplido en su agenda por más de 85 veces”.



Se espera que este mismo martes quede resuelta esta propuesta, la cual será debatida en plenaria. Sin embargo, expertos advierten que no hay mayor soporte jurídico para avalarla.

Desde la secretaría general del Senado afirman que, si bien los congresistas pueden hacer estas peticiones, el presidente Gustavo Petro (ni cualquier otro) está obligado responderle ni a enviarle esos exámenes y tampoco practicárselos.

La vulneración de estos datos, como de cualquier ciudadano, podrían ser causal de violación al derecho a la intimidad y a la privacidad. No obstante, los congresistas opositores señalan que están en busca de un parte de tranquilidad.

“Es que son muchos los rumores y yo creo que el presidente tiene una responsabilidad enorme de salirle avante a esos rumores. No es posible que sea una persona de su círculo más cercano quien en unos testimonios hace poco escuchamos decir que el presidente tenía unos problemas de adicciones, entonces yo sí creo que esto es importante que la opinión pública, los electores del presidente Petro conozcan y estén tranquilos de que el presidente está bien de salud”, agregó Carolina Arbeláez.

Desde el Pacto Histórico dicen que no están de acuerdo con que el Senado de la República haga esta solicitud sobre la salud del presidente Petro. “A mí me da vergüenza que haya compañeros del Congreso de la República que, solamente por acomodo y por ser mensajero de varios empresarios que los patrocinan a ellos, salgan con estas guachadas en el Congreso que no tienen ninguna posibilidad”, expresó Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico.

De otro lado, se baraja la posibilidad de que se apruebe un proyecto de ley estatutaria el cual “busca una excepción legal a la reserva de la historia clínica con el fin de que los colombianos que votaron, que eligieron a unos mandatarios, tengan la garantía de que estos mandatarios tienen las condiciones para cumplir sus funciones. No es solamente al presidente de la República, también a alcaldes y gobernadores”, indicó Carlos Felipe Quintero, representante de Cambio Radical.