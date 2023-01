Defensa de Álvaro Uribe pidió ante la CIDH medidas cautelares para el expresidente

Argumenta que se deben salvaguardar sus garantías judiciales tras la citación a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia.

“Lo que queremos es igualdad ante la ley, que no se le aplique ni más ni menos, sino lo que le diga la ley y que este proceso tenga todas las garantizas y toda la transparencia”, explicó el abogado Víctor Mosquera Marín.

Entre los argumentos que Mosquera presento a la corte Interamericana de Derechos Humanos están que se les está negando el acceso al material probatorio de manera oportuna.

Además, que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema abrió la investigación contra Uribe por el caso de falsos testigos sin tener competencia para hacerlo.

Mosquera Marín advierte que “no estamos atacando la corte, no queremos enfrentarnos con la corte, queremos es que hayan garantías”.

Por otra parte, dijo no atreverse a corroborar la versión del exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias ‘el Tuso Sierra’, de que varios congresistas le pidieron declarar contra el expresidente. Pide que sea las autoridades judiciales las que indaguen la versión.

Puede ver: Alias ‘el Tuso’ asegura que dos congresistas y exsenadora le pidieron que declarara contra Uribe El próximo lunes 6 de agosto, Mosquera llevará esas mismas denuncias ante el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.

