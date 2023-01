Delegación del ELN dice que no podrá volver de Cuba a Colombia en el plazo previsto

Afirman que el Gobierno se ha negado “a participar en la elaboración del plan de retorno”. Piden a Iván Duque respetar los protocolos.

A través del comunicado, que lleva como título ‘El momento exige intensificar los esfuerzos por la paz’, esa guerrilla, responsable del carro bomba que mató a 21 cadetes de la Escuela General Santander, expresó su “inconformismo” por las decisiones de la Casa de Nariño:

1. Uno de los Protocolos pactados en abril de 2016, expresa que:

“Si se rompen los diálogos de paz, los países Garantes y las Partes contarán con 15 días a partir de su anuncio, para planear y concretar el retorno a Colombia de los Miembros Representantes de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional”.

2. El 18 de enero, el Gobierno anunció su negativa a reanudar las conversaciones de paz con el ELN y posteriormente declaró que desconocía los Protocolos firmados en 2016. Además, se ha negado a participar en la elaboración del plan de retorno de la Delegación del ELN y por tanto, no será posible concretar tal retorno en el plazo previsto.

3. Llamamos al Gobierno de Duque a que escuche las innumerables voces que en la sociedad colombiana y desde la comunidad internacional, lo instan a que cumpla estos Protocolos; honrando estos, como acuerdos hechos por representantes oficiales del Estado colombiano, y que cuentan como testigos a cinco Países Garantes.

4. El ELN sigue comprometido en hallar una solución política al conflicto, para sacar la violencia de la política, y en aportar esfuerzos para darle continuidad al proceso de paz. La guerra no puede ser el futuro de la nación, la paz es la que hace viable a Colombia.

5. Esta Delegación de Diálogos en cualquier condición y lugar en que se encuentre, continuará activada, cumpliendo con la misión que nos encomendó el Quinto Congreso Nacional del ELN.

6. Esta Delegación en su estadía en los países sede de la Mesa de conversaciones, respeta su soberanía y nos mantenemos exclusivamente dedicados a las tareas de paz; sin involucrarnos en otras actividades distintas a ésta.

En contexto:

Cuba exhortó al gobierno colombiano a aplicar protocolo para salida de guerrilleros del ELN Duque responsabiliza a miembros de ELN en Cuba de atentado que mató a cadetes “Nuestro gobierno no obrará jamás buscando ceses al fuego bilaterales”: Iván Duque