Denuncian que proyecto para reducir salario de congresistas tiene un mico “antiético y peligroso”

Hay polémica en Colombia por el proyecto de ley para reducir salario de los congresistas . La iniciativa fue aprobada en las últimas horas en la plenaria del Senado, pero con una perla: los parlamentarios quedarían habilitados para hacer negocios paralelos a su actividad legislativa.



Como era de esperarse, el debate estuvo pasado por fuertes agarrones. El momento más tenso fue por cuenta de una lista que reveló el senador Miguel Uribe de congresistas beneficiados por un programa especial de protección de la UNP que les cubre gasolina y peajes.

“Son los 5 senadores de las FARC Comunes. Yo me pregunto si uno siendo senador, ganándose esta plata, no puede pagar la gasolina. Por qué otros sí y ellos no. Pero que sepan que son ellos, y no el Centro Democrático”, señaló con evidente molestia.

En voz alta nombró que esos beneficiados eran: Aida Avella, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Gloria Flórez, Yael Quiroga, Humberto de la Calle, Aida Quilcué y Robert Daza.

Carlos Antonio Lozada, del partido Comunes, le respondió: “No llegamos de la mano de los grandes apellidos y de familias que durante más de 200 años han usurpado los puestos de los gobiernos y del Estado para enriquecerse, para robarse los dineros públicos. Cada uno de nosotros llegamos a la política mediante el ejercicio de las armas, recorrimos este país a pie alzados en armas para luchar por una Colombia distinta, esa que se vislumbra en el día de hoy, con el actual gobierno”.

La directora administrativa del Senado presentó una tabla que muestra que los congresistas reciben 27 millones con los descuentos que les aplican y con la aprobación del proyecto recibirían cerca de 13 millones netos.

Sobre las 8 de la noche la iniciativa para reducir salario de congresistas se aprobó con algunos cambios, dando luz verde a que los legisladores puedan desarrollar actividades paralelas, lo cual haría la norma inconstitucional porque esto solo puede hacerse modificando el régimen de inhabilidades que establece la Constitución.

“Yo creo que el Senado ha desconocido el principio de supremacía constitucional. Una ley no puede ir en contravía de la carta política. Claramente las incompatibilidades están los artículos 180 y 181 superior, no pueden modificarse esas incompatibilidades por medio de una ley de la República”, explicó el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa.

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, en un tono más elevado, explicó que “el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas no se puede cambiar a través de una ley ordinaria, que fue la barbaridad que hicieron hoy. Para rematar hacen cosas que no es de un legislador, ¿cómo se les ocurre a través de una ley ordinaria meter un artículo que es una reforma a la Constitución? Lo están viciando para que luego la Corte Constitucional tumbe el proyecto, si es que se aprueba, y todos se laven las manos y digan ‘ay, se cayó’. Descarados. No hay derecho de aprovecharse de un anhelo de la ciudadanía de rebajar el salario de los congresistas para meter semejante orangután tan impresentable, antiético y peligroso”.

El congresista Jota Pe Hernández, autor del proyecto para reducir salario de congresistas, aseguró que intentarán corregir esta situación en los dos debates restantes.

Por otro lado, se estableció que el proyecto sea efectivo en 2026 y que ningún funcionario público gane más que un congresista.