“Deslegitimar a quienes protestan es no enfrentar la realidad”: Jim McGovern

Noticias Caracol: ¿Cuál es el motivo de este último viaje al país?

Jim McGovern: Estamos muy preocupados con la reacción del gobierno a la protesta y quería venir a ver por mí mismo. Esperaba llegar en julio, pero hubo el pico del COVID y esta es la primera oportunidad que tuve para venir y hablar con la gente en persona.

En su visita a las regiones ¿qué percibió de la situación de Derechos Humanos?

J.M.: Estoy muy preocupado. Visité comunidades que he visitado antes. Hace algunos años, en Santander de Quilichao, hablé con líderes afrocolombianos, campesinos, comunidades indígenas, líderes de la comunidad LGBTI. La preocupación que me expresaron fue aún más intensa que la última vez que estuve. La gente tiene miedo y se preocupa de que la élite política no escucha las preocupaciones.

Recientemente una de las propuestas, a raíz de los paros, fue recortar la ayuda a la Policía Nacional…

J.M.: El derecho a la protesta es un derecho. La gente sale a protestar cuando siente frustración. Sale a protestar cuando los políticos no escuchan. Me quedé asombrado por la respuesta de la Policía. Nosotros vimos los videos que salieron en los medios. Estuve en Cali, hablé con padres y madres de jóvenes que fueron asesinados, que están con mucho dolor, están de luto. Lo que lo hace aún más intolerable para ellos es que el Estado se refiere a sus hijos como terroristas, como si fueran influenciados por las FARC o Venezuela. Eso les duele mucho a los padres.

Usted viene a Colombia desde hace 20 años y conoce bastante bien el país. ¿El gobierno actual está conectado con la gente, está escuchando a la población?

J.M.: A mí no me parece que están escuchando. La respuesta a las protestas es deslegitimar a quienes protestan; a los manifestantes tratan de marginalizarlos, de aislarlos. La respuesta a la protesta ha sido criticar a las autoridades locales que han buscado entrar en diálogo para reducir las tensiones. Eso no es escuchar, eso es tratar de no tener que enfrentar la realidad.

El gobierno de Colombia designó a Juan Carlos Pinzón como embajador en Washington y él ha sido un abierto crítico y opositor al proceso de paz. ¿Qué piensa de ese nombramiento?

J.M.: Yo creo que el proceso de paz es el camino hacia adelante. Si Colombia quiere un futuro positivo debe implementar los acuerdos de paz, los acuerdos ya son parte de la Constitución. El debate sobre los acuerdos ya se dio. El debate hoy tiene que estar enfocado en la implementación y creo que la comunidad internacional, si son verdaderos amigos de Colombia, necesita impulsar a quienes tienen poder en este país a implementar plenamente los acuerdos de paz.

Usted desde el año pasado, cuando estalló el escándalo por el espionaje ilegal a periodistas en Colombia, fue muy crítico de la actuación del Ejército y de la inteligencia. ¿Qué piensa que ha pasado durante este último año dentro del Gobierno colombiano y americano frente a ese caso?

J.M.: Me sigue preocupando mucho este tema. Me preocupa que fuerzas de seguridad de Colombia estarían activamente en la vigilancia de periodistas honestos y creíbles. Eso está mal, eso no puede ser, no debe ser. Ofende la conciencia. No estoy satisfecho de que tengamos las respuestas necesarias, ni del gobierno colombiano, ni del gobierno estadounidense.

