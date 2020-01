Desmontar el Esmad y el 4 x 1.000 no es viable, advierte gobierno sobre peticiones del paro

Tampoco contempla revisar política de seguridad o negociación con ELN. Líderes de la protesta dicen que esa posición es como la de un “patrón intransigente”.

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, afirma que aproximadamente el 20% de las propuestas que expuso el comité del paro nacional no son viables.





Según el funcionario, las propuestas que sí están sujetas a discusión son la lucha anticorrupción, mejoramiento de la salud rural y mejores créditos para el campo, entre otros.

“Lo fundamental es que lo que quieren los colombianos que han marchado es que se resuelvan los problemas sociales, y el Gobierno seguirá en la conversación nacional. Esperamos sentarnos con ellos, que realmente se solucionen los problemas sociales que sienten en particular los jóvenes”, explica Molano.

Los líderes del paro están a la espera de un encuentro con el Ejecutivo, que se daría la próxima semana entre las partes. Mientras tanto, critican esta posición.

“El Gobierno no puede sentarse de una vez diciendo ‘esto se puede o esto no se puede’. Nosotros no nos vamos a sentar con ese espíritu porque realmente donde afloran las divergencias, escuchadas las partes, es en una mesa de negociación”, dice Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.

Para Percy Oyola, vicepresidente de la CGT, desde la Casa de Nariño se está actuando “con un patrón intransigente que elude la negociación del pliego”.

Según Diego Molano, temas como las tasas especiales para créditos de vivienda, la educación gratuita para población vulnerable, tasas subsidiadas para campesinos, mejoramiento del empleo juvenil y casi 80 peticiones incluidas en el pliego están siendo ya ejecutadas por el Gobierno Nacional