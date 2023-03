Desmovilizados de las FARC pueden recibir aval del Centro Democrático, señaló Álvaro Uribe

Una afirmación del expresidente Álvaro Uribe tiene sorprendido al mundo político y electoral. El exmandatario señaló que el Centro Democrático puede recibir en su partido a desmovilizados de las FARC que quieran aspirar a las próximas elecciones regionales, siempre y cuando no hayan cometido delitos atroces o de lesa humanidad.

Fue en el departamento del Caquetá, uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado, en donde le preguntaron al expresidente Álvaro Uribe si el Centro Democrático avalaría a desmovilizados de las FARC en las elecciones regionales.

“Alguien me preguntó públicamente si este partido político le podría dar aval a un reinsertado de las FARC. Si hay un desmovilizado de las FARC que ha reconstruido de su vida y quiere participar en estas actividades, y quiere este aval, pues que le den ese aval porque este es un partido democrático, de principios humanistas. Que nadie se olvide de eso”, expresó el expresidente Álvaro Uribe.

El argumento no sorprende a los congresistas del Centro Democrático quienes subrayan que, en el pasado, desmovilizados apoyaron su proyecto político.

“Lo que estamos haciendo es apostarle a la paz real y a la reconciliación. En el Centro Democrático ya están militando, por ejemplo, personas que participaron en el M-19 como es el caso de Rosemberg Pabón o como Ever Bustamante. Este es un partido que tiene una visión compartida de país”, expresa el senador Miguel Uribe Turbay.

“Siempre hemos dicho: todo el apoyo y respaldo a la guerrillerada que ha cumplido, además el gobierno de Uribe fue el que más desmovilizó guerrilleros de las FARC”, agregó el senador Ciro Ramírez.

La declaración, a juicio de analistas políticos, se traduce en una estrategia del exmandatario para las elecciones regionales.

“Es una nueva dimensión de Álvaro Uribe buscando superar la polarización. En el pasado pidió no insultar a Petro, pidió también no meterse con los hijos de Petro en el debate público y en esta tercera me parece que busca que el Centro Democrático se acerque a sectores de centro y, eventualmente, a desmovilizados”, opina Mauricio Jaramillo Jassir, analista político de la Universidad del Rosario.

Además, podría acercar a organizaciones sociales y campesinas. Sin embargo, Jaramillo Jassir advierte sobre los efectos negativos.

“Por otro lado, estaría perdiendo apoyos en los sectores más radicales del Centro Democrático que creen que hay una especie de pacto de élites con Petro. Que Uribe está perdiendo la autoridad, que se está ablandando con el paso de los años, que es una estrategia electorera”, agrega Jaramillo.

El pronunciamiento de Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, dejó sorprendido a más de uno porque el expresidente fue uno de los principales opositores al acuerdo de paz con la extinta guerrillera de las FARC tal y como se logró. Pero ahora da luz verde para que ingresen a su partido.