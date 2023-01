Desmovilizamos a las FARC, pero no acabamos las economías ilegales: Ariel Ávila

El analista es consciente de que, así como el proceso de paz se consolidó en algunas zonas, en otras “el posconflicto se perdió”.

La declaración de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien considera el proceso de con las FARC como “semifallido” , abrió la controversia sobre el tema.

Para el experto en conflicto Ariel Ávila, el proceso de paz se consolidó en “algunas zonas de Tolima, en Huila; algunas zonas del Meta. En esa cordillera Oriental, ahí la cosa mejoró mucho. Hay delincuencia común, pero mejoró mucho”.

No obstante, reconoce que en otras áreas el posconflicto se perdió porque los cultivos de coca están disparados y por el desenfreno de la minería ilegal.

“En toda la frontera con Venezuela y en la costa Pacífica colombiana el posconflicto se perdió, y ahí nos toca volver a hacer otro proceso para controlar esos territorios. Por eso ahí en esas zonas falló, pero no quiere decir que haya fallado todo el proceso”, agrega.

“Desafortunadamente nosotros desmovilizamos a las FARC, pero no acabamos las economías ilegales. En el proceso de paz, la intención era sacar las armas de la política y en eso nos fue bien, pero en el tema de violencia no nos fue tan bien”, recalca.

El senador Julián Gallo, del partido político FARC, hizo señalamientos al gobierno: “se propuso un objetivo negativo de destruir la paz que anhelamos los colombianos y hoy en día lo que estamos cosechando es que a este gobierno le quedó grande esa tarea”.

Pese a la controversia, los garantes y la misma ONU dicen que hay que creer. “Para nosotros tanto FARC como gobierno han implementado partes importantes del acuerdo, aunque falta mucho”, dijo Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de la Naciones Unidas en Colombia.

Para el embajador de Francia, se trata de “un tema donde Colombia tiene un compromiso con la comunidad internacional y con el consejo de seguridad de las Naciones Unidas”.