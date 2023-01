“Diálogo sin condiciones es el camino”: comité del paro le responde a Duque

Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, aseguró que no es posible cancelar las manifestaciones programadas para este miércoles.

“Son una serie de actividades que están programadas (en marco del paro nacional ), que no se pueden desmontar de la noche la mañana. Por lo tanto, yo creo que el diálogo sin condiciones es el camino”, aseguró Gómez.

Este martes, a las 8:00 a.m., líderes del paro y gobierno se reunirán, luego de que la administración de Iván Duque accediera a una mesa exclusiva para discutir las peticiones.

“Una mesa paralela a la conversación nacional para que inicie la conversación de los 13 puntos señalados”, explicó Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

El gobierno pidió que se levantaran las protestas anunciadas para este miércoles, pero el comité del paro afirmó que no era posible.

Ante este desencuentro, Fernando Carrillo, procurador general, afirmó que ninguna de las partes puede plantear líneas rojas.

Entretanto, el presidente Iván Duque envió un mensaje al comité: “conversemos para actuar”.

Además, defendió el decreto del holding financiero, la reforma tributaria y lo que está haciendo su gobierno en la implementación de paz, todos puntos esenciales de las peticiones de los manifestantes.



