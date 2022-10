“Diálogos con el ELN arrancan en noviembre, no sabemos dónde”: alto comisionado para la paz

Uno de los pilares del plan de gobierno del presidente Gustavo Petro es el de la paz total, que abarca no solo la insurgencia con trasfondo político sino otros grupos armados.

Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, habló en Conversaciones de País de Noticias Caracol sobre este tema.

Publicidad

¿Qué es la paz total?

La paz total es la posibilidad de que resolvamos la multiplicidad de expresiones armadas que existen en Colombia. El acuerdo de paz con las FARC marcó un hito, pero no resolvió las otras dinámicas armadas y el proceso que se venía desarrollando en relación con las desmovilizaciones de las AGC. Esto generó una ampliación de la acción de estos grupos irregulares en Colombia. La paz total es lograr resolver esas conflictividades armadas.

¿

Cómo se puede generar empatía entre los colombianos con esa paz total?

Lo primero es que desde el 7 de agosto los grupos que han manifestado su disposición a la paz total han asumido estos compromisos: no matar, no desaparecer, no torturar. En otros casos, no deforestar y comenzar procesos de sustitución.

El presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez escucharon en estos territorios y la exigencia es la vida. Es lo básico para dialogar, que la vida sea respetada. Si hacemos un balance hay reducción de asesinatos en las áreas donde operan estos grupos armados. La confianza se da sobre la base de hechos.

Hay una multiplicidad de grupos armados en las ciudades que hace que el balance de homicidios pueda parece mayor, pero si hacemos seguimiento en las zonas rurales vemos una reducción de la violencia y una disminución de las confrontaciones.

Publicidad

¿Cuál es la instrucción de la fuerza pública?

Todas las operaciones armadas persisten en el país, apegadas al respeto al DD. HH. y DIH. Si hay una queja de operaciones que los desconoce hay una intervención directa desde el Ministerio de Defensa. Se mantienen todas las operaciones de inteligencia. Dialogar no es debilidad, es legitimar el estado de derecho.

¿Cómo verificar que ese cese al fuego lleve a un sometimiento?

Estamos en un acercamiento con los grupos que han enviado mensajes, en este acercamiento la primera fase es la exigencia del respeto a la vida. Algunos de ellos han expresado disposición a ceses bilaterales. Si llegamos a la siguiente fase, que es el diálogo, estos ceses tendrán monitoreo de la Iglesia y comunidad internacional, podría ser de la misión de la ONU y OEA.

Publicidad

Lo que podría arrancar próximamente es el dialogo con el ELN, que tiene ya una arquitectura constituida tejida desde el gobierno Santos y eso es lo que el país pronto conocerá pronto.

¿Se reunieron con el expresidente Santos, para qué?

El propósito fue despejar dudas e inquietudes. Ha habido una percepción de que la paz total difumina el Acuerdo del Teatro Colón. Hemos asegurado que esto marco un hito y una arquitectura que tiene efectos sobre la política pública en materia de paz, el tema de tierras, desmonte de grupos ilegales y hay que cumplirlo a cabalidad.

La paz total no desconoce lo acordado y asume estos aprendizajes. En estos grupos todos han manifestado la importancia de lo que ha significado la justicia transicional. Entienden que hay necesidad de generar transformaciones culturales.

En estos acercamientos la mayoría de los grupos armados han dicho: ‘si un grupo armado no entrega las armas nosotros tampoco las entregaríamos’. Entonces tenemos un tamaño de responsabilidad impresionante.

Publicidad

¿Qué les incentiva a estos grupos para dejar el negocio y el poder que obtienen a través de las armas?

El cansancio, sus familias, su entorno familiar, no pueden disfrutar de la riqueza. Las preocupaciones: sus hijos e hijas y la duda de qué vamos a hacer con estos niños y jóvenes y los mandos medios. Esto no resiste más ni ellos resisten más.

¿Cuándo se inician los diálogos con el ELN?

Se dijo en noviembre. No se sabe ni el día ni el lugar, ni la hora. Esperamos un mensaje del ELN y con base en ello arrancamos.

Publicidad

La paz total nace de escuchar las mujeres, los niños y jóvenes en los territorios bajo control de grupos armados ilegales porque el Estado ha sido incapaz de lograr un estado social ambiental de derecho.