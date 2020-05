“Dineros de EE. UU. no pueden ir a parar a la realización de actividades ilícitas en Colombia”

El senador demócrata Patrick Leahy cuestionó que presuntamente se usarán recursos de Estados Unidos en el escándalo de espionaje del Ejército.

Esto tras conocerse que miembros de inteligencia militar perfilaron e hicieron seguimientos a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.

Ante las inquietudes de la administración Trump, ahora el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, deberá reunirse con funcionarios de ese país para explicar en qué se usaron los 55 millones de dólares que el Pentágono asignó para Colombia en 2019 con el objetivo de luchar contra los cultivos ilícitos y organizaciones criminales.

Entretanto, la Fiscalía General citó a interrogatorio al general (r) Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, para que entregué su versión sobre los actos irregualares al interior de la institución.

El ex alto oficial se mostró interesado a acudir al llamado y sostuvo que está dispuesto a adelantar su versión virtualmente.

“Yo espero que tengan los elementos de juicio y que se llegue a una decisión muy rápida”, señaló.

El general en retiro añadió: “Yo lo que he hecho es actuar de manera transparente y lo he hecho durante toda mi vida, por eso me siento indignado con que mi nombre sea pisoteado”.

Hay que recordar que, desde el 16 de enero pasado, Martínez tenía abierta una indagación por violación ilícita de comunicaciones, así como utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.

Aparte del general (r), el ente investigador también ordenó escuchar en entrevista a las personas que habrían recibido las ordenes de perfilar a más de 130 personas entre marzo y diciembre del año pasado.

En contexto: