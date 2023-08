Dineros de Odebrecht entraron a las campañas de Santos y Zuluaga: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación señaló que a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos entraron $3.540 millones y a la de Óscar Iván Zuluaga, más de $3.045 millones, dinero presuntamente otorgado por Odebrecht .

Eran dineros que funcionaban como sobornos. Odebrecht jugaba con las cartas marcadas en todas las campañas presidenciales, asegurándose de que los gobiernos entrantes en América Latina les entregaran a ellos las obras más importantes, y Colombia no fue la excepción.

Por esta razón, el escándalo de Odebrecht sigue generando un remezón judicial en el país y la Fiscalía General de la Nación anunció el llamado a imputación de cargos de otras 93 personas por este escándalo.

El fiscal general, Francisco Barbosa, se pronunció sobre las decisiones tomadas por Estados Unidos relacionadas con el proyecto Ruta del Sol II, asegurando que por ahora no se darán más decisiones al respecto.

“Son decisiones que no tienen que ver con responsabilidad penal, sino solamente de una persona, que fue el señor Melo, que fue condenado en el país y que se reconoció que esa persona había podido afectar un ámbito corporativo, cuya resolución del caso se dio en los Estados Unidos y está completamente resuelto. Frente al caso colombiano, no existen mayores desarrollos sobre este tema”, sentenció.

El presidente Gustavo Petro se pronunció desde el congreso internacional de lucha contra la corrupción. Dijo que el país aún no ha sido reparado por lo que ocurrió con el escándalo de Odebrecht e hizo una denuncia.

“El señor Odebrecht no le ha pagado un peso de las multas impuestas a Colombia, ni un peso, pues nosotros decimos peso, ni un dólar ni un dólar. Claro, sí salió en la prensa que multado o no sé qué, pero de eso aquí no ha llegado un peso. ¿Por qué? No porque hayan sido muy astutos, son criminales de una red, que en este caso pues no es que sepamos del narcotráfico, sino de robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina. Pero no fue porque se escaparon a tiempo, no. Es porque la misma Fiscalía les permitió irse”, sentenció el jefe de Estado.

Entre las personas a las que la Fiscalía imputará cargos, aparecen directivos de la multinacional Odebrecht como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos.