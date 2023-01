Directora del Centro Democrático, en la mira por trinos contra Vicky Dávila y Petro

En los comentarios descalificaba a la periodista y llamaba “rata” al senador. Nubia Stella Martínez aseguró que no fue ella quien publicó esa información.

Una vez estalló la polémica, Martínez se pronunció en un comunicado: “Preciso que el contenido de esos mensajes no corresponde a la verdad, ni refleja mi pensamiento sobre usted (Vicky Dávila), de cuya solvencia moral y profesional no tengo reparo alguno”.

Además, aseguró que los trinos los publicó su community manager, es decir, quien le maneja las redes sociales.



Y es que la relación entre política y redes sociales trae, en muchos casos, fenómenos como calumnias, injurias o tendencias falsas.

Igualmente, contradictores o perfiles engañosos aprovechan las campañas electorales para replicar noticias falsas.

"Hay una cosa que se llama granjas de Twitter, donde hay personas que automáticamente generan cuentas falsas y esas cuentas falsas retwittean todo lo que generan los políticos, haciendo tendencias”, explica Andrés Guzmán, experto en redes sociales.

Sobre el caso de Nubia Stella Martínez, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, opina que "cuando yo hago señalamientos contra periodistas porque no me gustan y soy un político, lo que estoy haciendo es un llamado para que mis seguidores ataquen a ese político”.

Vaca finaliza diciendo que las redes son escenario de insultos y mentiras repetidas debido a un analfabetismo digital.