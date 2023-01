“Discrepamos respetuosamente”: The New York Times le contestó al gobierno colombiano

En una carta de cuatro hojas, el diario asegura que le dio la oportunidad al general Martínez “de confirmar y explicar” las polémicas directrices.

En una carta de cuatro hojas, el director ejecutivo del diario The New York Times, Dean Baquet, respondió a la misiva enviada por los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Colombia, en la que rechazan el artículo de este diario que denunció una directiva del actual comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, que pide duplicar los resultados operacionales.

"Discrepamos respetuosamente con dicha caracterización. El artículo cita las órdenes emitidas por el mayor general Nicacio Martínez Espinel y no afirma ni sugiere que sean ilegales. De hecho, el artículo no menciona la Constitución colombiana, las leyes colombianas ni el derecho internacional en absoluto".

El canciller y el ministro de Defensa en su comunicación le expresaron al diario en una cita atribuida al general Nicacio Martínez Espinel que el respeto a los derechos humanos es lo más importante y que todo lo que hacen tiene que estar en el marco de la ley. Sobre esto el diario contestó.

"En ningún momento el artículo sugiere que el Ejército colombiano ha emitido órdenes ilegales o inconstitucionales".

En cuanto al señalamiento de Colombia sobre que dicho artículo no refleja las respuestas que el general Martínez le dio al diario y que la documentación oficial es citada parcialmente y sacada de contexto, The New York Times aseguró.

"En este punto también discrepamos respetuosamente. El artículo cita al general Martínez de manera extensa a partir de la entrevista que tuvimos con él, y le otorga amplio espacio para explicar las órdenes y el contexto en el que fueron emitidas”.

El diario termina la comunicación señalando que todos los apartes del artículo publicado se le presentaron al general Martínez en la entrevista y que nada de ello fue disputado por el alto oficial durante la conversación.