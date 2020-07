"Vienen los momentos más retadores de la pandemia": presidente Duque

El presidente Iván Duque instaló este lunes 20 de julio las sesiones ordinarias del Congreso de la República 2020-2021, una jornada inédita debido a que se adelantó virtualmente por la pandemia del coronavirus COVID-19.

El mandatario afirmó que es momento “para dejar atrás un pasado de divisiones y para que seamos los protagonistas de un reencuentro de los colombianos en medio de las dificultades”.

“Atravesamos un momento que no es fácil para ninguno de nosotros, sobre todo para los más vulnerables. Vienen los momentos más retadores de la pandemia, los que nos van a poner a prueba como personas, como sociedad, como país. Pero tengo la certeza de que esa misma resiliencia que nos ha fortalecido en el pasado, lo hará de nuevo”, apuntó.

El jefe de Estado destacó algunas leyes que se han aprobado durante su administración: tamizaje neonatal, cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, historia clínica electrónica y pliegos tipo.

“La equidad ha sido el centro de nuestras políticas y continuará siéndolo. Se concreta en cada oportunidad que no distingue entre géneros, razas, ni raíces, y se logra con políticas sostenibles que nos permitan crecer juntos”, señaló.

Duque también recordó a los líderes sociales, muchos de ellos asesinados en distintas regiones de Colombia.

“Nuestra lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales es la lucha por la vida de las familias colombianas, por la vida de nuestros líderes sociales, a quienes recordamos hoy y por quienes trabajamos día y noche”, afirmó.

El mandatario volvió a mencionar algo que en los días anteriores se había calificado como una pulla a su antecesor, Juan Manuel Santos.

“Las obras las terminamos porque es nuestro deber con Colombia, las obras no tienen dueño distinto al pueblo colombiano y las concluimos sin mezquindades políticas, para que queden atrás, para siempre, los tiempos donde las obras iniciadas en otros gobiernos eran olvidadas o despreciadas”, sostuvo.

Después de hacer balance sobre otros programas de gobierno, retomó la coyuntura de la pandemia del COVID-19.

“Fortalecer las capacidades de nuestro sistema de salud ha sido una prioridad. En medio de una tremenda escasez global de ventiladores, logramos en equipo, con el sistema de salud, los gobiernos locales y nuestro aporte, aumentar en 40% la capacidad de atención crítica del país, y en las próximas cinco semanas habremos duplicado las unidades de cuidado intensivo que teníamos en el mes de marzo”, dijo.

Y exaltó la labor del personal médico: “Esos miles de hombres y mujeres que han dedicado su vida a proteger la salud de los demás nos han enseñado, una y otra vez, una vocación de servicio incomparable y su valentía siempre nos inspira, al igual que su patriotismo inagotable. Su coraje en la primera línea de la guerra contra el COVID-19 es un ejemplo para todos los colombianos”.

“Todos, todos, tenemos que proteger la vida de las personas, la vida de los empleos y la vida de las empresas. Sin salud no hay desarrollo y sin desarrollo no hay salud”, insistió.

El presidente anunció que este lunes serán radicados los proyectos de ley de emprendimiento y otro que, según él, brindará alivios a los productores del campo. Además, confirmó que Ingreso Solidario irá hasta julio de 2021.

Finalmente, hizo una reflexión: “Los invito a que seamos recordados porque en los momentos difíciles sobresalieron las soluciones y no las agresiones. A que seamos recordados por saber construir y nunca destruir; a que seamos recordados por avanzar y no por parar; a que seamos recordados por nuestra grandeza y no por las bajezas que tristemente vemos en la política; a que seamos recordados por ser pedagogos y no demagogos”.

