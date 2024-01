¿División en el Pacto Histórico? Manifiestan que hay partidos de “primera, segunda y tercera clase”

Opiniones divididas generó la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre convertir al Pacto Histórico en un solo partido para buscar el triunfo en las elecciones de 2026. ¿Qué tan viable es la unión de las 13 fuerzas de izquierda que conforman esa coalición?



Actualmente, el Pacto Histórico está conformado por 13 partidos: Colombia Humana, Alianza Democrática Amplia, Fuerza Ciudadana, Fuerza para la Paz, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Partido Comunes, Partido Comunista Colombiano, Partido Esperanza Democrática, Polo Democrático Alternativo, Movimiento Independientes, Unión Patriótica, Todos Somos Colombia y Soy Porque Somos.

María José Pizarro habló del proyecto que constaría de un partido único de cara a las próximas elecciones presidenciales y legislativas: “El umbral electoral va a estar entre los 600.000 y 700.000 votos. Yo veo que, de manera dividida, andando cada uno por nuestro lado, podamos alcanzar y superar cada uno por separado estos 700.000 votos”.

En palabras del presidente Petro, la idea es crear un frente amplio. Una de las razones es que el Pacto Histórico no podrá presentarse nuevamente como coalición porque su votación en las pasadas elecciones fue superior al 15% de los votos registrados.

Unir a la izquierda colombiana parece que no es una tarea nada fácil, pues cada partido cuenta con recursos propios y la capacidad de entregar avales, ventajas que algunas colectividades no están dispuestas a entregar.

“Hoy se nos quiere tratar como si todos estuviéramos ceñidos a una izquierda y si pensamos diferente nos tiran a una derecha”, manifestó el senador Paulino Riascos, presidente de la Alianza Democrática Amplia.

Incluso, Riascos siente que, con el tiempo, el proyecto político se ha desdibujado: “Nos hemos desconfigurado en algunas situaciones, en el valor, el respeto por los demás. Aquí hay partidos de primera, segunda y tercera clase. Hay congresistas de cero clase, otros de tercera y cuarta clase”.

Sin embargo, la mayoría de la bancada tiene claro que el único camino que queda es unirse para tener éxito en 2026 y consolidar un proyecto de izquierda fuerte.

“Nosotros entendemos que la unidad es el camino del progresismo, de las fuerzas liberales, de las fuerzas de izquierda, de los movimientos sociales”, sostuvo Alexander López, presidente del Polo Democrático.

Aunque algunos analistas creen que el presidente Petro participó en política al proponer esta unión, Alfonso Portela, experto en derecho electoral, manifestó que no es así: “Yo considero que no se puede considerar como intervención en política, pues no está generando controversia, ni discutiendo o haciendo campaña por un candidato”.