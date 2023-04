Divorcio libre, a punto de ser ley en Colombia: "No nos pueden obligar a permanecer con una persona"

Uno de los proyectos de ley que está en trámite por estos días es el de divorcio libre, el cual tuvo su penúltimo debate la semana pasada en el Congreso de la República. La representante a la Cámara Katherine Miranda explicó en Noticias Caracol que la iniciativa busca introducir una causal en la que la voluntad de una de las partes sea suficiente para el trámite del divorcio.

“El divorcio libre lo que busca es introducir una causal adicional a las que tenemos actualmente en la legislación. Entre esas están la infidelidad, maltrato y mutuo acuerdo, pero entonces lo que nosotros buscamos con este proyecto de ley es que solamente baste con la voluntad de una de las partes, que yo diga no quiero seguir más con esta relación, y pueda divorciarme”, explicó Miranda.

La representante de la Alianza Verde señaló que “lo que vemos actualmente y escuchamos reiteradamente es la palabra 'no me quiere dar el divorcio'. Eso pasa muchísimo y tenemos que demostrar, en una de las causales, por ejemplo, dos años de no convivencia para que se dé el divorcio”.

Actualmente, en la legislación colombiana hay nueve causales de divorcio. Esta iniciativa busca evitar, según Miranda, casos como el maltrato intrafamiliar.

Publicidad

“Muchas veces lo que vemos es que en algunos casos, por ejemplo, la mujer se va a casa de su mamá y tiene que demostrar dos años de no convivencia y en ese periodo lo que vemos es maltrato intrafamiliar y muchas veces, lastimosamente, feminicidio. Lo que estamos tratando de evitar es que pase al maltrato intrafamiliar y que ahora por la sola voluntad de una de las partes se pueda divorciar”, indicó la congresista.

Ley de divorcio libre “no busca acabar con la institución del matrimonio”

De acuerdo con Miranda, la iniciativa busca es respetar la voluntad de una persona que no quiere continuar con una relación.

“Hemos aumentado el número de matrimonios en nuestro país y este proyecto de ley de ninguna manera busca acabar con esta institución. Lo que estamos buscando es lo que en su momento dijo la Corte Constitucional y es de tener la posibilidad de derechos, más libertades y es libre desarrollo de la personalidad, dignidad y derecho a la intimidad. No es posible que nos obliguen a permanecer con una persona, la cual ya no queremos o que incursionemos en una de las causales”, manifestó la representante.

Publicidad

Al respecto de este tema, Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y experto en temas de derecho civil, señaló: “Si el otro no quería, no podía buscarla de mutuo acuerdo (la separación), entonces tenía que invocar que había habido malos tratos, infidelidad o abandono del hogar y tenía que probarla dentro del proceso, entonces el conflicto, que en principio solamente concernía a los cónyuges, se hacía extensivo a los hijos, a los suegros, a los cuñados”.

“Simplemente, estamos haciendo algo expedito, que la gran mayoría de casos es muy costoso e implica una revictimización en muchos casos para la mujer”, puntualizó Miranda.

¿Qué pasa con los hijos y la separación de bienes con el divorcio libre?

“El proyecto lo único que busca es introducir una causal. Todo el tratamiento frente a los hijos, frente a los bienes, se mantiene tal cual está en la legislación. Obviamente, quien propone o quien pide el divorcio tiene que colocar un acuerdo donde determine cómo va a quedar la responsabilidad de los hijos y la división de los bienes como una propuesta, pero acá el proyecto está blindando totalmente el cuidado de los hijos y una repartición adecuada de los bienes”, anotó la congresista.

“Si uno de los cónyuges está en desamparo, no tiene cómo sobrevivir económicamente, esto lo determina un juez, el cómo va a ser la manutención de ese cónyuge”, agregó Katherine Miranda.

Publicidad

Otros países en los que se ha aprobado el llamado divorcio libre son Argentina, Nicaragua, España y en 15 estados de México.