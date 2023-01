Doble instancia retroactiva, polémica en el Congreso por iniciativa del Centro Democrático

A raíz del caso de Andrés Felipe Arias, su partido defiende que el exministro tenga una nueva instancia. Otros sectores políticos no están de acuerdo.

Un nuevo debate se abre en el Congreso de la República. La llegada de Andrés Felipe Arias a Colombia ha despertado diferentes posiciones sobre la viabilidad de un proyecto de reforma constitucional que busca una doble instancia con retroactividad. Segunda instancia que en su momento no tuvo el exministro.

"Es una segunda instancia, que tenga la oportunidad de defenderse ante un juez imparcial que vuelva a revisar su proceso", dice la senadora Paloma Valencia.

Y es que al día de hoy, la doble instancia en Colombia ya existe para la sociedad civil y para aforados fue acogida por la Corte Constitucional a partir del año de 2018. Es decir que las personas implicadas en algún proceso a partir de ese año hacia adelante tienen derecho a que si el fallo no les favorece haya una segunda revisión de su proceso.

Frente a esta propuesta del Centro Democrático, ya se empieza a medir el pulso político en el Congreso.

"Hay un principio universal del derecho, las leyes no son retroactivas y en este caso yo creería que difícilmente en el Congreso podría tener éxito este proyecto", explico el senador del Partido Alianza Verde Antonio Sanguino.

Por su parte, Roy Barreras, del Partido de la U, explica: “tiene unos costos enormes y genera una inseguridad jurídica muy grande según dicen los penalistas, sería más fácil que propusieron un proyecto específicamente para Andrés Felipe Arias porque nunca se preocupó el expresidente Uribe, del Centro Democrático, por las decenas de condenados de su partido.

Pero la polémica no para ahí. Esta misma semana se anunció que el Gobierno, la Fiscalía y el Congreso aprobarán la ley anticorrupción que quita entre otras cosas lo beneficios carcelarios para corruptos. En ese sentido varios sectores cuestionaron la decisión de permitirle a Andrés Felipe Arias el beneficio de permanecer en una guarnición militar.

