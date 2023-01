Documento evidenciaría que gobierno Duque, antes de posesionarse, buscó acercamientos con el ELN

La carta se conoce en medio del debate por eventuales viajes del exsenador Everth Bustamante a Cuba.

En el documento escrito por el gestor de paz del ELN, Juan Carlos Cuellar, el 31 de julio del año pasado, están consignadas las conclusiones del encuentro que sostuvo en un hotel en Cali con el exvicepresidente Angelino Garzón, días antes de que Duque se posesionara.

Según el documento, Garzón fue autorizado por el mandatario electo.

“El presidente autorizó a establecer ese contacto y mantener relación, y que las respuestas se den directamente con el presidente”, dice el escrito.

En ese momento estaba a punto de terminar el gobierno de Juan Manuel Santos y Garzón habría hecho esta observación en el encuentro: “Que espera que no se den acuerdos con Santos que luego no se pueden cumplir. Que Duque ve más positivo si el ELN no llega con hechos cumplidos, eso no quiere decir que no se avance sobre lo construido”.

Recomendaba además que el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, enviara una carta al presidente Duque antes de su posesión, el 7 de agosto.

“(…) donde se ratifique la disposición del ELN a avanzar en el proceso de diálogo. La voluntad de avanzar hacia un cese al fuego que genere confianza al país, con veeduría de Naciones Unidas y la misma sociedad, colocando unos mínimos que permitan el encuentro de ELN-Gobierno”, añade.

Dicha carta, según Cuellar, fue enviada. Noticias Caracol además contactó al hoy embajador en Costa Rica, Angelino Garzón, para confirmar los datos consignados en el documento.

“Desde la campaña yo le manifesté al señor presidente Duque toda mi disponibilidad de colaborarle en los temas referentes al diálogo social y la reconciliación de Colombia, y Juan Carlos Cuellar ha venido cumpliendo una positiva labor en favor de la paz y la reconciliación de manera legal y abierta con el visto bueno del gobierno nacional”, dijo Garzón.

Según Angelino, Duque siempre ha tenido voluntad de paz, pero el ELN es el único responsable de que se haya suspendido la posibilidad del dialogo con sus acciones terroristas.

Esta carta se conoce en medio del debate por eventuales viajes del exsenador Everth Bustamante a Cuba, que, de acuerdo con el comisionado de paz, Miguel Ceballos, nunca fueron autorizados por el gobierno.

