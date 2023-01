Dos semanas después de las elecciones, Chimichagua no conoce el nombre de su nuevo alcalde

Es un municipio del Cesar, con mucha riqueza ecoturística, pero que registra altos índices de pobreza.

Es conocido, además, por sus famosas ‘playas de amor’ como las describe el maestro José Barros en la canción ‘La Piragua’ y por ser un pueblo de pescadores donde, según la Alcaldía, el 45 por ciento de los habitantes vive en pobreza.

"Se necesita principalmente la luz, que es mala, el agua ni se diga, el agua viene día de por medio, pero entonces poquita", denuncia Orlando Pedrozo, habitante de Chimichagua.

Chimichagua está a orillas de la ciénaga de Zapatosa, el espejo de agua más grande de Latinoamérica. Abunda el agua pero el acueducto es deficiente, abundaban los pescados pero hoy el panorama es desolador.

El pescador Alberto Rangel Carvajal, describe la situación así: "El pez se está capturando demasiado mediano, no es como anteriormente que uno salía y cogía 10 libras, 20 libras, y el pez era de mejor calidad y hacía uno más plata".

Su colega Heber Mejía Ramos, añade: “Muchas personas ya ven que el recurso es poco, no alcanza para el sustento, toca salir a buscar el sustento a otra parte, pero si todavía hay como 5 mil pescadores”.

Con 19 corregimientos y 96 veredas, el municipio debe entrar a Ley 550 para sanear sus finanzas, un reto para el futuro alcalde.

"El municipio tiene un pasivo hoy de más de 30 mil millones de pesos, procesos que vienen de muchos años anteriores", revela la actual alcaldesa Maritza Pérez Ramírez.

Pero ese no es el único problema de los chimichangueros. Celso Moreno con 4.482 votos es el más opcionado para dirigir el municipio, pero Dalma Ospino, del partido de la U, con 38 votos menos, denuncia fraude en la contienda electoral.

"Dentro de las irregularidades que se presentaron en las mismas mesas de escrutinios encontramos bolsas abiertas, encontramos mesas que fueron reportadas ahí mismo en el colegio La Inmaculada, donde se realizaron las elecciones", denuncia la candidata.

Carlos Arturo Mendoza, gerente de la campaña de Celso Moreno, rechaza las acusaciones.

“Nosotros no necesitamos desvirtuar nada porque no hemos sido tramposos, no hemos cometido ningún fraude, ninguna trampa en este proceso electoral y ahí está demostrado en las urnas que ganamos por 38 votos", asegura.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) asumió la investigación del caso y en menos de 10 días espera definir quién será el nuevo alcalde de la sufrida Chimichagua.