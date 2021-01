Duque decreta tres días de duelo por muerte de Holmes Trujillo y los colombianos víctimas de COVID

La muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo , golpeó al presidente Iván Duque . Más allá de ser funcionario de su gabinete, se forjó entre ellos una amistad pese a haber sido contrincantes en la carrera presidencial.

“Ha sido un momento muy duro, doloroso en lo personal, doloroso en lo profesional, doloroso en la función de gobierno. Hoy perdimos a un gran amigo, a un gran compañero y a un colombiano inigualable. Yo tenía la esperanza de ver su recuperación, vimos en los últimos días una evolución estable, positiva. Ayer fui informado de una arritmia que tuvo en la tarde, después se estabilizó, pero desafortunadamente hoy a las 2:30 de la mañana recibí esta triste noticia”, manifestó el mandatario.

En diálogo con Noticias Caracol, Iván Duque habló de cómo era su relación con el ministro: “Con Carlos Holmes Trujillo hablábamos dos, tres, hasta cuatro veces al día. La primera llamada en las mañanas era con él, la última llamada era con él, mirando los temas de orden público, los objetivos trazados. Y aparte de esa relación profesional teníamos esa relación de amistad, de aprecio, valoraba muchos las conversaciones con él. Cerramos el año con mucha alegría, en términos de los resultados alcanzados”.

Asimismo, recordó cómo fue el proceso tras la noticia de que Holmes Trujillo tenía coronavirus : “Él me llamó tan pronto fue notificado positivo, pero en ese momento no presentaba síntomas. Estaba optimista, estaba con una gran energía. Cuando entró en el proceso de hospitalización volvimos a hablar y estaba lleno de ilusión, esperanza, optimismo. Vimos después las complicaciones, no volví a hablar con él, pero estuve en contacto con su esposa, los médicos y el alto mando militar”.

Sobre las aspiraciones presidenciales de Carlos Holmes Trujillo, que ya había manifestado en 2013, Duque indicó que “él me expresó que muchas personas le estaban pidiendo que diera ese paso”, de retirarse para enfocar sus esfuerzos en una carrera presidencial. “Siempre le dije que respetaba la decisión que tomara”, agregó.

Al preguntarle sobre las anécdotas con el ministro de Defensa, quien también fungió como canciller de su gobierno, dijo que había muchas, pero resumió así esta relación: “Disfruté mucho competir con él. Después de los foros que nosotros teníamos, sacábamos un espacio para comer, conversar, tomarnos algo, para reírnos de nosotros mismos. En esas conversaciones salía su sentido del humor, era un gocetas de la vida, un hombre que sabía disfrutar todas las cosas de la vida y así fue con su esposa, sus hijos, nietos, amigos y compañeros”.

“Ver partir a un compañero en estas circunstancias le deja a uno un vacío”, puntualizó.

Finalmente, señaló: "acabó de firmar un decreto donde vamos a tener tres días de duelo nacional por todos los fallecidos por COVID-19 y por nuestro ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, que nosotros como nación entendamos que salir adelante nos invita a todos a actuar con grandeza".