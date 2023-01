Duque defiende la reforma tributaria y recalca que no es para “favorecer a los ricos”

Reiteró su disposición a dialogar con los líderes del paro nacional, pero sin “imposiciones”. Según el presidente, “con ultimátum no se construye democracia”.

Durante el congreso nacional arrocero, Iván Duque dijo que las discusiones sobre la reforma tributaria deben darse con información precisa y desmintió algunos ataques que ha recibió la iniciativa, según el mandatario, para deslegitimarla.

“El mejor espejo es la ley que está vigente, donde se le aumentaron los tributos a las personas naturales con ingresos mensuales superiores a los 40 millones de pesos y esta no es la clase media”, sostuvo.

Señaló que la reforma que cursa en el Congreso tiene un componente social para pensionados, jóvenes que quieren acceder a un primer empleo y, sobre todo, para la clase menos favorecida y ayudar a los empresarios que generen empleo.

“Para las empresas en Colombia, micro, pequeñas, medianas, superaba el 60 o el 70%. Eso fue lo que nosotros durante una campaña larga le planteamos a Colombia, bajar esa carga, pero no como dicen algunos para favorecer a los ricos. Eso es lo que les gusta a muchos de los que producen las agitaciones y guerra de clases”, agregó.

Frente a los procesos de concertación para superar los problemas que han generado las protestas, Duque fue claro en defender el diálogo social, pero sin imposiciones.

“Porque con imposiciones y ultimátum no se construye democracia. Todo lo contrario, se desafía la democracia”, puntualizó.

Además, dijo que el decreto del holding financiero, como quedó estipulado en el decreto, no va a ocasionar una masacre laboral ni se van a privatizar las empresas que lo integran.