Duque dice que abucheos no lo "irritan" y que resultados de su Gobierno son "incontrovertibles"

El presidente Iván Duque se refirió a lo sucedido durante su discurso este miércoles, 20 de julio, en la instalación del Congreso de la República, Y es que, en medio de esa ceremonia, el mandatario de los colombianos fue abucheado por algunos miembros de la oposición.



Desde Medellín, el jefe de Estado manifestó estar tranquilo y afirmó que los hechos de su Gobierno, presentados ante los parlamentarios, son “incontrovertibles”. Además, que la pelea debe ser en el marco de la democracia, el respeto y con argumentos.

"Tranquilidad, esas cosas no me irritan. Yo siempre creo que sería mucho mejor escucharnos en democracia, sería mucho mejor escuchar, argumentar y contraargumentar, como de hecho está previsto. Pero no, nosotros fuimos y le demostramos al país los hechos que son incontrovertibles. Yo sí creo, y lo digo en general, que en todos los espacios democráticos debemos tener la capacidad de hablar y escucharnos", afirmó el mandatario.

También se refirió a las declaraciones de Julián Gallo, senador del partido Comunes y quien estuvo en cabeza de la oposición para dar el discurso de réplica en la instalación del Congreso.

“Él que dice que la paz con legalidad fue un fracaso, es una persona que ha cometido vejámenes y que tiene muertos encima”, declaró Iván Duque.

Cabe resaltar que el presidente no se quedó en el recinto para escuchar las palabras de Gallo, quien fue miembro de las FARC y se acogió al proceso de paz. El discurso de la oposición, además, no se pudo realizar a tiempo por problemas de audio que algunos calificaron como sabotaje.



El jefe de Estado estuvo en Medellín este jueves participando en el Gran Foro Mundial de las Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología 2022.