Duque firmará esta semana decreto que permite a la Policía decomisar cualquier dosis de droga

Quienes sean sorprendidos portándolas, no necesariamente estarán sometidos a procesos penales, afirma el abogado penalista David Espinosa.

El anuncio revive la polémica sobre el porte de drogas para consumo personal, que hoy es avalado por la Corte Constitucional.

“Es evidente que lo que esté definido como dosis mínima no puede ser decomisado. Es evidente que no es posible ir en contra de la voluntad de la Corte Constitucional”, explica el abogado constitucionalista Héctor Riveros.

Al mismo tiempo el abogado Espinosa considera que es una medida preventiva. “A ninguna de estas personas que se les decomise se les abrirá un proceso penal, la órbita del Derecho Penal es completamente independiente a la función preventiva que tiene la Policía”, detalla.

Otros expertos aseguran que incautar estas sustancias no soluciona sobre problemáticas como la drogadicción. No obstante, el presidente de Colombia aseguró que creará un plan de atención integral para los consumidores de droga.

