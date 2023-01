Duque invita a estudiantes a “valorar esfuerzos del gobierno” en recursos para la educación

El presidente hizo un balance de sus tres primeros meses de gobierno. Al ELN le reiteró su voluntad de paz pero exigió el fin del secuestro y terrorismo.

En los 14 minutos de su alocución presidencial, el presidente Iván Duque dijo que el derecho a la protesta pacífica está garantizada, pero no se tolerarán los actos violentos.

“No aceptaremos la violencia como mecanismo de presión, ni el vandalismo como el lenguaje de la protesta social. El diálogo y la búsqueda de consensos, y de construir soluciones y no agresiones, hacen parte del talante de nuestra administración. No podemos olvidar que el ejercicio de los derechos no es absoluto y que debe respetar los derechos de los demás y también incluye los deberes ciudadanos”, señaló el mandatario.

A los estudiantes les hablo de los esfuerzos que ha hecho este gobierno para superar la deuda histórica en materia de financiamiento y les hizo un llamado.

“Hemos hecho un esfuerzo inmenso en medio de severas restricciones. Por eso invito a los estudiantes a valorarlo y a que continúen aportando ideas sobre el futuro de la educación superior en este cuatrienio”, añadió.

Juntos, estoy seguro, podemos construir un pacto por la educación.

Dijo que la ley de financiamiento busca no dejar a la deriva varios programas sociales, aliviar la pesada carga tributaria a las empresas y generar empleo.

“Al igual que en el sector educativo escuchamos a los colombianos y a las fuerzas políticas para construir alternativas viables y comunes para conseguir estos recursos. Varios principios han guiado nuestra discusión: proteger a los más pobres; quienes hoy no paguen renta, no pagarán; y avanzar en la progresividad para que los que más tienen, contribuyan un poco más.

Finalmente, el presidente Duque destacó logros de su gobierno en materia de seguridad con prohibición de la dosis personal en las calles, el retiro de Colombia de Unasur y su compromiso con cumplirle a quienes muestran voluntad de desarme y reinserción.

