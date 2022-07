Duque le hace una advertencia a Petro sobre Venezuela: "Es la misma técnica de la boa"

El presidente Iván Duque habló de varios temas que le preocupaban a menos de tres semanas de finalizar su mandato, el próximo 7 de agosto. Inicialmente se refirió a la alteración que se ha dado en el orden público en distintas regiones del país como el plan pistola y los diferentes asesinatos que se han presentando en las últimas horas.



Afirmó que la guerrilla del ELN busca valorizarse para así presionar un cese al fuego bilateral y un posible diálogo de negociación.

“Están tratando de valorizarse los criminales. Entonces, el ELN, al cual se le ha golpeado con tanta fuerza, está tratando de valorizarse para buscar un cese al fuego bilateral. Lo que el ELN quiere es que le den un cese al fuego bilateral. Yo nunca me dejé llevar de esa presión porque el Estado nunca se puede equiparar con el terrorismo. El Ejército de Colombia, la Policía colombiana, la Armada colombiana y la Fuerza Aérea Colombiana no son comparables, ni equiparables y no se puede poner en el mismo plano con el ELN”, aseguró Iván Duque.



El presidente recibió un reconocimiento por el manejo que ha dado en la crisis migratoria. En este espacio, lanzó una advertencia sobre la propuesta que hay sobre la mesa del gobierno entrante de restablecer las relaciones con Venezuela.



Publicidad

“Mucho cuidado con volver a la misma trampa a la que Chávez llevó a Colombia porque es la misma técnica de la boa: suavecito, suavecito, no se siente y se va enrollando hasta que empieza a asfixiar. Dicen '¡que se abra el comercio!' y, entonces, empiezan a generar un halo de tranquilidad, pasando camiones de un lado a otro y empiezan a dar credibilidad de vender al fiado hasta que el día de mañana logran tal interdependencia que son capaces de volver a los mismos cierres, presiones y chantajes”, agregó el mandatario.



El jefe de Estado también insistió que Colombia no necesita una reforma tributaria y que, incluso, se ha reducido el déficit a comparación de varios países integrantes de la OCDE.

Por último, la vicepresidenta de Colombia y canciller, Marta Lucía Ramírez, confirmó varios invitados a la posesión de Gustavo Petro, entre ellos, el rey de España, Felipe VI; el presidente de Perú, Pedro Castillo; el mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, y el jefe de Estado boliviano, Luis Arce.