Duque le resta importancia a la “jugadita” de Macías contra la oposición

“¿Del 20 de julio lo que nos queda de reflexión nacional son 30 segundos de conversación?”, se pregunta y resalta que el senador reconoció su error.

En entrevista con Colprensa, el presidente Iván Duque sostuvo que la instalación del Congreso no puede reducirse a lo que dijo Ernesto Macías, a la famosa “jugadita” que pensaba jugarle a la oposición.

Así mismo, el jefe de Estado sostuvo que el protocolo solo indica que el presidente inaugure la nueva Legislatura y no lo obliga a quedarse para escuchar el discurso de la oposición, el cual estuvo a cargo esta vez del senador Jorge Enrique Robledo.

“Yo no le pongo a eso misterio. Yo no tengo contendores políticos. Yo no estoy compitiendo por la reelección, yo soy el presidente de todos los colombianos y quiero gobernar para todos los colombianos. Si el estatuto de la oposición dice que hablan, pues que hablen, perfecto. Si el estatuto de la oposición dice que hay réplica, pues hay réplica. No le metamos eso más misterio”, recalcó Duque en el diálogo con Colprensa.

MACÍAS, EL POLÉMICO

En las últimas horas, la Procuraduría abrió una investigación preliminar contra Ernesto Macías, presidente del Senado hasta este 20 de julio.

“Es evidente que lo que (Macías) hace con el cuento de la jugadita sucia es violar las normas, y el espíritu de la norma. Entonces lo que sigue es que nuestros abogados se van a reunir para mirar qué sanciones vamos a pedir”, recalcó Robledo.

Denuncia el congresista que, durante el año de presidencia de Macías, los miembros de la oposición fueron atropellados constantemente.

“Sí pudimos hablar, pero pudimos hablar en unas condiciones distintas a lo que nos concede la ley. Es la ley la que nos concede ese derecho”, puntualizó Robledo.

Con este trino, Ernesto Macías se refirió al incidente generado por sus palabras.



Respuesta para algunos de mis críticos: cometí un error, pero nunca he cometido delitos. — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) July 21, 2019