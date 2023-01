Duque llama a Francisco Santos a Bogotá para que explique polémica charla con nueva canciller

En la conversación, el embajador en Washington critica al ministro Carlos Holmes Trujillo, a Guillermo Botero y al departamento de Estado de EE. UU.

Son 24 minutos y 48 segundos de una grabación que reveló Publimetro, en la que Francisco Santos sostiene un encuentro con la recién designada canciller Claudia Blum, en lo que parece un empalme sobre los temas de Estados Unidos.

Publicidad

El embajador empieza lanzando un dardo contra el Gobierno de EE. UU.

FS: Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido, no existe. Trump puso a (Rex) Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas.

Pacho Santos, además, dice que no sabe cómo funciona hoy el Departamento de Estado y ahí inicia la andanada de críticas contra Carlos Holmes Trujillo.

FS: Yo quiero que te conozcan y vamos armando una agenda estratégica.

Publicidad

CB: Me parece excelente.

FS: Porque Carlos Holmes no hacía nada, no tenía una estrategia.

Publicidad

CB: Nada. Estaba haciendo política

FS: ¿A qué viene? Y nos ponía a correr, a sacar citas y cancelaba. No, no, era…

CB: ¿Qué es eso? Un desastre.

El embajador en Washington ataca después al exministro de Defensa, Guillermo Botero.

Publicidad

FS: Hoy la relación está superbién, pero tengo un problema, no tengo interlocutor en Defensa. Porque Botero no trabajaba, no hablaba inglés y no venía, entonces espero que el señor Carlos sea interlocutor, no sabe de eso, pero ojalá”.

CB: Pero díselo al presidente también, porque para mí el país más importante en este momento es Estados Unidos.

Publicidad

En la conversación, Pacho Santos le dice a la canciller Claudia Blum que Donald Trump no se meterá en Venezuela, pero que si Nicolás Maduro no se va, Colombia es la que va a sufrir. Entonces aparece el Grupo de Lima en escena.

FS: Grupo de Lima… uy, eso va a ser un chicharrón para ti.

CB: Un chicharrón porque está muy debilitado.

FS: El Grupo de Lima hay que reforzarlo y no veo cómo hacer, yo siento a Maduro hoy incómodo, pero más tranquilo.

Publicidad

La canciller Blum, que tendrá que lidiar con la crisis por la migración venezolana, habla de buscar nuevas estrategias, incluso, en el cerco diplomático al presidente del vecino país.

CB: La gente ya no cree, no cree en lo que hizo el gobierno, esa ayuda humanitaria fue pues un fiasco… total…

Publicidad

Carlos Holmes Trujillo se pronunció

“No he tenido oportunidad de escuchar a mi muy querido amigo el doctor Santos”, dijo el ahora ministro de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, al ser preguntado sobre la grabación en la que el embajador en Washington critica su gestión como canciller.

“La relación mía con él siempre ha sido muy buena”, reiteró, y dijo que jamás ha tenido diferencias con Pacho Santos, por el contrario, “solo aprecio”.

Cuando fue indagado por lo que pensaba de lo dicho por el diplomático, respecto a que él no hacía nada, enfatizó que la “opinión del señor presidente de la República, que es la que importa, es bien distinta”.

Publicidad

Pacho Santos se defiende

El embajador Francisco Santos dijo que su intención no era otra que expresarle a su nueva jefa, Claudia Blum, los problemas de interlocución que había con Carlos Holmes Trujillo, quien “estaba ocupadísimo con el Grupo de Lima, con conseguir los 60 países y las instrucciones que debería haber no existieron y eso es una falencia (…) El contexto era decirle a ella ‘por favor, deme instrucciones’”.

Publicidad

En una entrevista que Pacho Santos concedió a Blu Radio, contó que la conversación fue grabada en un contexto privado, en el salón de un hotel en Washington donde solo estaban él, la canciller Claudia Blum y un empleado del lugar.

"La grabación es perfecta, entonces la grabación viene de mi celular o estoy chuzado de otra manera que no sabría cómo (…) Eso es una grabación o a través del teléfono o con mecanismos muy sofisticados de inteligencia, pero es una grabación de esa naturaleza", recalcó.

El embajador, además, le ofreció disculpas al exministro Guillermo Botero, y dijo que había conversado con él “en inglés. Sí lo habla y bien. Mi error. Lo siento doctor Botero”.