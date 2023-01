Duque objeta 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP por “inconveniencia”

“No podemos tenerle miedo a abordar estos cambios”, dijo. Anunció, además, que presentará una reforma constitucional al acto legislativo del acuerdo de paz.

Así explicó, una por una, sus objeciones a 6 de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz:

1. “El gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas (…) victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”.

2. "El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al alto comisionado para la paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz".

3. "El inciso tercero del literal J del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria".

4. "Se objeta, también, el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad.

5. "El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países".

6. "El artículo 153 porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados.

Finalmente, Iván Duque comunicó que presentará al Congreso una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017, que creó unas disposiciones especiales con el fin de integrar los acuerdos de paz a la Constitución. Son, básicamente, tres aspectos centrales.

“El primer punto es la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia transicional”, señaló el presidente y agregó que “ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad”.

El segundo punto está relacionado con “dejar claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios” del acuerdo de paz con las FARC.

El mandatario también afirmó que se “debe dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del primero de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha serán competencia de la justicia ordinaria para asegurar los principios de justicia y no repetición”.

Una vez se conoció la declaración del jefe de Estado Colombiano, Patricia Linares, presidenta de la Justicia Especial para la Paz, envió un parte de tranquilidad.

JEP seguirá funcionando plenamente, dice su presidenta tras decisión de Duque sobre ley estatutaria