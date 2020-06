Duque pide a colombianos no comprar en “manada” porque el coronavirus no se habrá ido para Navidad

“Es la cultura ciudadana, el comportamiento de cada cual, el que va a marcar la pauta del éxito como el país”, dijo el presidente Iván Duque en su intervención diaria al responder preguntas de ciudadanos.

Aseguró que la pandemia va a estar por un periodo mucho más largo de lo esperado y hasta que no exista una vacuna los colombianos deben seguir guardando distanciamiento, usando tapabocas y manteniendo los protocolos de bioseguridad.

“Muchos me preguntan, ‘¿el coronavirus va a estar de aquí a Navidad?’ Tenemos que prepararnos para saber que la pandemia va a estar ahí y todo lo que corresponda a nuestras actividades, a nuestras compras, va a requerir de nuestra disciplina. Vamos a tener que desarrollar una disciplina”, recalcó.

“Tenemos que prepararnos como sociedad para enfrentar esta pandemia que va a estar por lo menos un año más, mientras no salga una vacuna. Si sale antes, maravilloso, pero eso quiere decir que vamos a tener amor y amistad con la pandemia, Halloween con pandemia, Navidad con pandemia, eso quiere decir que como sociedad no hay excusas para no actuar con responsabilidad”, subrayó.

El presidente Duque resaltó que un 90% de los almacenes cumplió las medidas de bioseguridad y que solo hubo desórdenes en 84 establecimientos en el día sin IVA.

Sin embargo, insistió en que se debe fortalecer el comercio electrónico para este tipo de jornadas, cuyo éxito depende del orden y comportamiento de los ciudadanos.

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, dijo que “las ventas fueron de un 158% por encima de las que se hacen un día de Navidad”.