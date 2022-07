Duque reconoce que no debió decir “las horas están contadas” para Maduro, pero le “salió del alma”

Iván Duque reiteró que mientras sea mandatario de Colombia “Nicolás Maduro no entrará al espacio aéreo colombiano”. Sin embargo, reconoció que no debió decir, al comienzo de su gobierno, que las horas del presidente venezolano estaban contadas.

La declaración la dio en una entrevista que concedió al programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

No debí haber dicho ‘las horas están contadas’, porque es preferible tener un margen, si uno lo fuera a mirar en cálculos políticos. Pero me salió del alma, del corazón, en un momento donde se estaba gestando una presión en el mundo que nunca antes se había visto contra ese régimen

“¿Me arrepiento? No. Pero sí creo que dada la situación del mundo que nos tocó vivir, donde hubo al comienzo mucho entusiasmo y después se van relajando ciertas cosas, creo que fue una de esas cosas que pudimos haber manejado con algún mayor nivel de prudencia”, agregó Iván Duque.

El presidente saliente dijo que “en mayo de 2018, antes de que me posesionara, el gobierno que me antecedió no reconoció los resultados fraudulentos de la elección a través de la cual Nicolás Maduro se quería perpetuar en el poder, y nosotros que también teníamos ese mismo sentimiento mantuvimos esa línea”.

En la charla con Caracol Radio, subrayó que si su sucesor Gustavo Petro “quiere reconocer, validar a Nicolás Maduro como presidente legítimo, está en su derecho”.