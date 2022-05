Duque responde a críticas de Santos sobre proceso de paz: "Dejemos las mezquindades de un lado"

El mandatario Iván Duque le respondió al expresidente Juan Manuel Santos por declaraciones que este hizo en días recientes durante un evento académico en la Universidad Los Andes. Allí el nobel señaló que el actual gobierno no ha logrado 'descarrilar el proceso de paz '.

El actual jefe de Estado señaló que son “palabras que no guardan proporción”.

Duque también manifestó que se deben dejar “las mezquindades de un lado, y entendamos que la conquista de la paz no tiene color político, no tiene color ideológico, no es la pertenencia de ningún líder político”.

También recalcó que en su gobierno se reglamentaron las curules de paz y se extendió la ley de víctimas.

“La paz es un derecho que tenemos que perseguir y es importante que entendamos que la verdad en la argumentación importa”, agregó.

Finalmente, resaltó el número de líderes sociales asesinados entre el 2010 y 2018 y dijo que en su Gobierno se han reducido estos homicidios un 20%.