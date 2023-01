Duque responsabiliza a miembros de ELN en Cuba de atentado que mató a cadetes

"El mundo se tiene que unir para reprochar y castigar ejemplarmente este tipo de actos", sostuvo el mandatario colombiano.

El presidente Iván Duque hoy a los miembros del ELN que se encuentran en Cuba de tener responsabilidad en el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía de Bogotá.

"Se trata de una organización terrorista que se adjudicó este acto y que tiene una cadena de mando, así como un comando central, con miembros de este comando que están en La Habana", dijo el mandatario a Efe a su salida de un evento en el Foro de Davos en el que participa.

Agregó que incluso hay otras personas que forman parte de "instancias directivas" del ELN que están en Cuba, país al que ha pedido que entregue a los miembros de la delegación de paz del grupo que se encuentren en su territorio.

Duque aseguró que su gobierno no quiere ninguna confrontación con el cubano: "Yo he sido muy respetuoso en solicitarle que entreguen a las personas detrás de estos atentados".

"Jóvenes estudiantes indefensos fueron masacrados con un carro bomba, lo lógico es que se haga justicia", agregó, tras declararse satisfecho del respaldo recibido del Consejo de Seguridad de la ONU, así como de Ecuador y de Chile.

Estos dos países participaron como garantes en los procesos de paz durante el anterior gobierno colombiano.

Preguntado sobre la declaración de Noruega -país que ha acompañado a distintos gobiernos colombianos en los esfuerzos de paz y que ha pedido que se permita la salida de los exnegociadores del ELN de la sede de los diálogos, en la capital cubana-, el presidente Duque evidenció su desacuerdo al invocar que se comprenda la gravedad de lo ocurrido en Colombia.

"Tenemos una relación muy buena con el Gobierno noruego y lo que le pido, al igual que a todos los gobiernos, es que entiendan que lo que pasó la semana pasada no es una discrepancia de posiciones, sino un crimen internacional", sostuvo.

Duque dijo que el mundo recuerda el atentado que en 2011 acabó con la vida de 69 jóvenes que participaban en un campamento juvenil del Partido Laborista noruego y sostuvo que "lo que ha ocurrido en Colombia, que acabó con la vida de jóvenes desarmados que se preparaban para ser policías, no es distinto".

La guerrilla del ELN reivindicó el atentado del pasado 17 de enero contra la Escuela de Cadetes, que dejó 20 muertos, más el atacante, y 68 heridos.

Aseguró que su gobierno combatirá el terrorismo "con todas las herramientas legales y con contundencia (...) y no nos dejaremos amedrentar por ningún grupo terrorista".

"Somos resistentes ante estas amenazas y lo seremos nuevamente", auguró.