Duque sobre gobierno de Petro: “Colombia requiere forjar consensos, no imposiciones ideológicas”

El expresidente Iván Duque en entrevista con CNN habló sobre el primer mes del gobierno de Gustavo Petro, los retos que este tiene en frente y lo que hay por destacar hasta el momento.

“Es un proceso que apenas empieza, es un proceso donde se van adaptando los gobiernos y yo creo que por lo menos hay algo que me parece importante y es que desde el gobierno se da uno cuenta los contrastes con la oposición. Este es un país que ha tenido importantes progresos y me parece relevante que se reconozca, como lo hiciera ayer la ministra de Vivienda, que hicimos una importante revolución y que cumplimos todas las metas del plan de desarrollo. Darles continuidad a esos programas me parece importante”, señaló.

Asimismo, habló de lo valioso de crear consensos y no hacer imposiciones.

“También me parece relevante que en este momento se dé cuenta el nuevo gobierno que gobernar a Colombia requiere forjar consensos, que no se pueden hacer imposiciones ideológicas y yo creo que ese será el reto más grande que tendrá a lo largo de los próximos meses”, agregó.

Duque también habló sobre la reforma tributaria. La propuesta de Gustavo Petro, que pretende recaudar 25 billones de pesos, ha sido cuestionada por los gremios y empresarios.

“Nosotros el año pasado hicimos una importante reforma fiscal y además pusimos en marcha un plan de reactivación que dejó esta economía creciendo por encima del 10% el año pasado y este año la economía está prevista a crecer por encima del 7%. Yo creo que mantener todos los incentivos que tuvimos y todas esas pautas de crecimiento serán también determinantes en el éxito de la nueva administración. Si se desarman, o se desmontan, creo inmediatamente habrá una desaceleración”, anotó.

Finalmente, el exmandatario dio su opinión en cuanto a la propuesta de paz total, emblema del presidente Gustavo Petro, quien retomó los diálogos con el ELN, suspendidos por Iván Duque.

“Yo creo que la paz solamente se edifica cuando hay legalidad y cuando no hay impunidad. Los delincuentes que están en el crimen organizado, que están en los grupos armados ilegales, solamente sienten la presión de someterse al Estado cuando hay una presión efectiva militar y policial frente a sus estructuras”, subrayó.