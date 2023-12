Dura discusión entre el canciller Álvaro Leyva y senadores durante debate de control político

Este miércoles, 13 de diciembre, se llevó a cabo el debate de control político en la comisión segunda del Senado sobre la licitación de los pasaportes. El canciller Álvaro Leyva empezó diciéndoles a los congresistas que le plantearon preguntas que están mal informados y los invitó a leer las resoluciones de su despacho, lo que provocó molestia entre varios de los parlamentarios.



“Les pido que la próxima vez se hayan leído juiciosamente esa resolución, porque no hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido. (…) Me lleva a pensar que ustedes no se han leído las resoluciones”, fueron las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, lo que provocó reacciones airadas, como la de Gloria Flórez, del Pacto Histórico.

“Discúlpeme canciller, pero yo también exijo respeto. Cuando usted me está acusando de que yo no estoy informada, yo he hecho un ejercicio, un esfuerzo, por tener información. Si usted no nos entrega otra información, es un problema de la Cancillería”, expresó molesta la senadora.

Agregó: “Ustedes no vinieron como Cancillería a hacernos un debate de control político al Senado; estamos, al contrario, haciendo un debate de control político a la Cancillería. Y yo sí le pido respeto. Y parte del machismo es que le responden a la mujer que no estoy documentada. Por favor, respeto a las mujeres”.

El presidente de la comisión segunda, Lidio García, también le llamó la atención a Álvaro Leyva, recalcando que han “tratado de llevar un debate de manera tranquila y usted está haciendo señalamientos que no se los voy a permitir aquí, porque le tengo aquí las resoluciones, la convocatoria, las citaciones y usted nunca asistió y telefónicamente le dije, después de tres faltas, le dice ‘escoja la fecha usted’ y tampoco asistió. Entonces no puede venir a decirle a la comisión segunda que no lo han citado”.

Publicidad

Ante esto, el canciller dijo ser “consciente de las ausencias, de tal manera que ustedes tienen que permitir que yo continúe, lo digo con toda consideración y respeto”.

Lo que dijo Álvaro Leyva sobre Martha Lucía Zamora

Martha Lucía Zamora dejó su cargo de directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, tras diferencias con el canciller Álvaro Leyva frente a la licitación del millonario contrato de los pasaportes.



Según se ha denunciado, el ministro fue irrespetuoso con la exfuncionaria, razón por la cual la Procuraduría General le abrió una investigación a Leyva.

Frente a estas denuncias, el canciller afirmó en el debate: “No grité a la señora Zamora, yo no soy tan torpe. ¿Cómo puede estar ella de acuerdo con que se le entregue un contrato a dedo a Thomas Greg & Sons vía conciliación? Es que se mueven demasiadas cosas”.

Publicidad

“¿Cómo puede la supuesta defensora del Estado estar de acuerdo con dar un contrato a dedo? Ella se fue en contra del presidente y del canciller. ¿Por qué hace esto una persona que defiende los intereses del Estado? Muy raro. A la persona Zamora ya le estaban buscando remplazo hace rato”, añadió, preguntándose si la exfuncionaria “quiere convertir su salida en un episodio de maltrato para tapar su deficiente trabajo e irregularidades contractuales”.

Frente a esto, Martha Lucía Zamora se pronunció en su cuenta de X, afirmando que "el canciller Álvaro Leyva utiliza el ataque infundado a través de una supuesta corrupción de la Agencia para defender su propia responsabilidad en el manejo delictivo de la licitación de pasaportes. No respondió nada y su personalidad, intereses y medios hablan por sí solos".