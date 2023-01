Dura pelea en Cámara de Representantes por caso Uribe-Cepeda

La disputa se dio durante el debate de control político citado por la bancada del Centro Democrático en contra del senador del Polo.

Un nuevo enfrentamiento ocurrió en la Cámara por el proceso judicial en el que se ha visto envuelto el expresidente Álvaro Uribe en la última semana. El Centro Democrático citó a un debate de control político en el que se puso en duda los testigos presentados por Iván Cepeda en el caso.

Durante la sesión, el senador del Polo Democrático no solo se mantuvo en sus señalamientos, sino que cuestionó las amistades de Uribe con presuntos narcotraficantes: “Cómo es posible que el señor expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago tengan relación comercial y de amistad con un clan tenebroso en Antioquia que es el clan del señor Santiago gallón Henao”.

Frente al comentario, la respuesta no se hizo esperar por parte de la bancada que será oficialista desde este 7 de agosto. “A nombre de mi partido le pido el favor que le exija al senador cepeda respeto por el presiente Álvaro Uribe Vélez, no tienen ningún derecho de maltratar al expresidente como lo ha hecho”, declaró el senador Carlos Mejía.

Paloma Valencia también se unió a los reclamos de su partido en contra de Cepeda: “En la carrera que usted ha emprendido en tratar de demostrar que el presidente Uribe es un criminal yo creo que usted ha sido usado por los falsos testigos o la otra conclusión sería que usted actuó de mala fe”.

Al final, el senador opositor reafirmó sus señalamientos en contra del expresidente y senador. “Hay una montaña de evidencias sobre lo que he hecho en esa materia y es la evidencia que tomó en cuenta la Corte cuando examinó rigurosamente esas visitas que hice a las cárceles”, declaró el parlamentario.