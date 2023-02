Duro llamado de Petro a Fedegan sobre venta de tierras: “Es para ya, no es para dentro de 20 años”

El presidente Gustavo Petro hizo un duro llamado al gremio de los ganaderos, Fedegan, sobre el acuerdo de venta de tierras que firmaron en el Palacio de Nariño para la negociación de más de tres millones de hectáreas.



“Esa propuesta de Fedegan, que así se llama la agremiación, ojalá se cumpla. Es para ya, no es para dentro de 20 años (…) tenemos una posibilidad de camino, que yo espero que no se cierre simplemente porque era un engaño más. Aun así, el Estado debe coger el toro por los cuernos -me disculpan esa frase taurina-. El Estado, entonces, tiene que hacer una reforma agraria, sin temor”, manifestó el mandatario.

El inconformismo del gobierno con Fedegan por el tema de la venta de tierras radica en que los ganaderos hablaron de más de tres millones de hectáreas para negociar y hasta ahora, según una fuente de la Casa de Nariño, la agremiación ha ofrecido 247.000.

Respecto a las zonas que el gobierno considera prioritarias porque han sido afectadas por la violencia y tiene urgencia de atender la necesidad de los campesinos con tierras, han ofrecido únicamente 11.196 hectáreas.

Fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron a Noticias Caracol que la próxima semana el gobierno Petro comienza a comprar tierras de ganaderos que no hacen parte de Fedegan, pero que ya habían extendido su oferta.

También conoció este informativo que el próximo lunes el presidente Gustavo Petro y Fedegan se sentarán con la ministra de Agricultura, Cecilia López, para ver cómo ha avanza el acuerdo para la venta de tierras.

Estos pronunciamientos del jefe de Estado se dieron en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde se llevó a cabo el lanzamiento de CampeSena, la nueva política del Sena para entregar a los campesinos mayores facilidades en créditos, educación, tecnificación y garantías para que comercialicen productos.

¿Qué es CampeSENA?

“Es la oportunidad para que las campesinas y los campesinos de todas las regiones de Colombia accedan a la oferta de servicios del SENA, con disminución de requisitos para su formación especializada en temas agro y competencias de innovación en sus propias veredas -incluso con aulas móviles-; recursos para impulsar emprendimientos rurales y certificación de su experiencia, entre otros beneficios”, explica la página del SENA .

